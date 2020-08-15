Баланс недели: Кабмин анонсировал реформу «Укроборонпрома», Минэкономики обнародовало макропрогноз, а гривня укрепляется

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на уходящей неделе обнародовало уточненный прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

Ведомство ожидает, согласно базовому сценарию, восстановление положительного тренда развития национальной экономики после значительных потерь, вызванных пандемией COVID-19, и прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 4,6 процента – в 2021 году, 4,3 процента - в 2022 году и 4,7 процента - в 2023 году.

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 107,3 процента в 2021 году, 106,2 процента - в 2022 году и 105,3 процента - в 2023 году.

Также Минэкономики прогнозирует увеличение реальной среднемесячной заработной платы на 12,1 процента в 2021 году, 6 процентов - в 2022 году и 5,1 процента - в 2023 году. При этом уровень безработицы в 2021 году составит 9,2 процента, в 2022 году - сократится до 8,5 процента, в 2023 году - до 8 процентов.

Прогнозные макропоказатели станут основой при подготовке проекта государственного бюджета Украины на 2021 год.

Министерство при этом признает, что реализация этого прогноза будет возможна в случае быстрого преодоления распространения коронавируса. При этом только 10 процентов опрошенных Минэкономики экспертов считают маловероятным риск возникновения последующих волн пандемии в мире.

Альтернативный кризисный сценарий развития экономики Украины базируется на предположениях развертывания последующих волн пандемии, необходимости введения дополнительных карантинных мер и затяжной рецессии мировой экономики.

«Как следствие, по итогам 2023 года не удастся выйти на допандемический уровень развития… По этому сценарию прогнозируется падение ВВП в 2021 году на уровне 4-5 процентов с последующим умеренным ростом за период 2022-2023 годов на уровне 1,8 процента ежегодно», - говорится в прогнозе министерства.

Кстати, на уходящей неделе Госстат сообщил, что потребительская инфляция в Украине в июле 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июлем 2019 года - составила 2,4%, как и в июне.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле снизились на 0,6%, а с начала года – выросли на 1,4%.

Очередная реформа «Укроборонпрома»

На уходящей неделе вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский анонсировал планы правительства трансформировать государственный концерн «Укроборонпром». Реформу намерены начать со смены менеджмента.

«В том виде, в котором сегодня существует концерн, он существовать не будет. Менеджмент на нем также сменят. Насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна и всей команды, которая там работала последний год», - сообщил Уруский.

После такого заявления возникают вопросы относительно наличия у власти четкого плана развития концерна. Ведь Айварас Абромавичус, которого назначили гендиректором «Укроборонпрома» 30 августа 2019 года, заявлял, что изначально шел на должность с целью начать финансовый и forensic-аудит (изучение финансово-хозяйственной деятельности компании, направленное на выявление мошенничества), разработать стратегические документы и завести новую команду.

«За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди и поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом», – отмечал гендиректор «Укроборонпрома» в конце июля.

Тогда же Абромавичус подчеркнул, что новая команда продолжит работу, а сам он может сложить полномочия и занять кресло в набсовете концерна.

На уходящей же неделе мы слышим о планах правительства сменить руководство концерна и всю команду.

Когда будет назначен новый менеджмент и реформирован «Укроборонпром», неизвестно. Ясно лишь одно, что в итоге концерн будет выполнять совсем иные функции.

«Укроборонпром» превратится в государственную холдинговую компанию. Это будет управляющая компания с совершенно другими функциями, которые имеются сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию», - сообщил Уруский.

Расширение приватизации

На уходящей неделе Кабмин передал две сотни государственных объектов в Фонд госимущества для дальнейшей приватизации. В частности, переданы госпредприятия и объекты, находящиеся в подчинении Минэкономики, Национальной академии наук, Госрезерва, Минобороны, Госпродпотребслужбы и других ведомств.

Стоит отметить, что во время заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко предложил передать для приватизации 211 объектов, но у министров были замечания к перечню объектов.

В частности, по предложению министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, из списка «с целью дополнительного изучения целесообразности передачи Фонду госимущества» исключили 19 госпредприятий.

Также и.о. министра энергетики Ольга Буславец отметила, что включение в перечень угледобывающих предприятий противоречит закону об особенностях их приватизации. По ее инициативе из перечня исключили «Львовуголь», «Шахту «Надежда», «Лисичанскуголь» и «Укрэнерготруд».

Между тем, процессом передачи предприятий на приватизацию не удовлетворен глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Ранее он сетовал, что Кабмин пять месяцев не может согласовать список объектов для малой приватизации.

«Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит «надцатый» круг и за пять месяцев обсуждений список сократился с 360 объектов до 253», - отметил Сенниченко.

В будущее со спиртом

На уходящей неделе Кабмин утвердил программу реформирования спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

Принятое постановление предусматривает совершенствование государственной политики по развитию отрасли, борьбу с теневым рынком спирта, доля которого в Украине составляет 50 процентов, формирование условий для конкурентного рынка и тому подобное.

Ожидается, что реализация программы позволит увеличить объемы производства и реализации: пищевого этилового спирта на 20 процентов, спирта этилового денатурированного для технических нужд - на 20 процентов, биоэтанола - на 10 процентов, дистиллятов и спиртных напитков - на 15 процентов.

Также ожидается сокращение теневого рынка спирта и создание 500 рабочих мест. Эти шаги должны привлечь инвестиции в модернизацию спиртовой отрасли и способствовать увеличению экспортного потенциала Украины.

Кроме этого, Кабинет министров утвердил инвестиционный план госпредприятия, работающего на рынке электрической энергии, «Гарантированный покупатель» на 2020-2022 годы.

В частности, планируется приобрести программное обеспечение для прогнозирования производства и объема отпуска электрической энергии по «зеленому» тарифу, создать сайт госкомпании и систему связи.

Еще одним важным решением правительства стало перераспределение 1,1 млрд гривен государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

«Программа ориентирована, прежде всего, на области, которые приняли наибольшее количество переселенцев, поэтому средства большей частью будут направлены в местные бюджеты Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и других областей», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Укрепление гривни

На уходящей неделе гривня порадовала украинцев медленным, но уверенным укреплением. Так, с понедельника, 10 августа, национальная валюта укрепилась на 28 копеек. По состоянию на пятницу Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,41 грн/доллар. Курс гривни к евро на пятницу был установлен на уровне 32,42 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 26 копеек по сравнению с понедельником.

Позитивная тенденция дает основания верить в стабильность национальной валюты. Так считает и министр финансов Сергей Марченко, который заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс упал до 30 грн/доллар.

«Не вижу предпосылок для достижения курса 30. И не вижу инструментов, с помощью которых любой может повлиять на движение курса в этом направлении», - отметил он.

По его словам, учитывая карантин, объемы импорта в Украину снизились на 18 процентов, тогда как экспорт упал только на 6 процентов.

«Это фактически уровняло платежный баланс государства. Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок», - подчеркнул министр.

По мнению Марченко, перед страной открывается перспектива экономического восстановления, о чем свидетельствует рост розничной торговли, то есть - потребительского спроса.

Следующая неделя обещает быть насыщенной экономическими событиями. В среду Кабмин планирует рассмотреть кандидатуру на должность председателя правления «Укрзализныци», также будет подписан договор о концессии порта «Ольвия», а аграрии продолжат уборку урожая, в том числе арбузов, их объем обещает превысить показатель предыдущего года.

Александр Куницкий