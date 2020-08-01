Баланс недели: Кабмин утвердил обновленный макропрогноз, гривня стабилизировалась, а электротарифы пошли в рост

На уходящей, последней неделе июля правительство утвердило уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на ближайшие три года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, обновленный макропрогноз предусматривает возвращение страны на траекторию экономического роста в следующем году с прогнозным показателем увеличения ВВП на 4,6 процента. Минимальная зарплата в 2021 году вырастет сначала до 6250 гривен, а к концу года – до 6500 гривен. В 2022 году минимальная зарплата составит 6700 гривен, а в 2023-м – 7200 гривен.

Обновленный макроэкономический прогноз подтвердил оценку падения валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на уровне 4,8 процента.

«Наш базовый прогноз остается неизменным по Украине. Это - уменьшение ВВП на 4,8% в 2020 году. Мы видим, что Украина движется по сценарию, который разработало Министерство экономики. Министерство экономики и Министерство финансов пока подтверждают движение по этому сценарию», - сказал глава правительства.

Премьер также отметил, что для достижения экономического роста необходимо сконцентрироваться на поддержке малого и среднего бизнеса, развитии промышленности, поддержке национального производителя, внутренних инвестициях, улучшении бизнес-климата.

Министра финансов Сергей Марченко спрогнозировал, что восстановление украинской экономики начнется к концу этого года, с оживлением динамики в следующем.

«Уже в четвертом квартале этого года мы ожидаем постепенное восстановление экономики. В 2021 году ожидается оживление экономической динамики. Это будет бюджет роста благосостояния граждан и экономики страны», - подчеркнул министр.

Что касается гривни, то, согласно обновленному макропрогнозу, курс национальной валюты на 2021 год пересмотрен на уровне 29,1 гривни за доллар.

Экономический кризис

Тем временем, экономический кризис в Украине продолжается. На уходящей неделе Национальный банк оценил спад ВВП страны во втором квартале 2020 года на уровне 11 процентов в годовом выражении.

Основными факторами ухудшения состояния экономики стали жесткие карантинные ограничения отдельных видов деятельности, а также сокращение производства в сельском хозяйстве из-за более позднего начала уборки ранних зерновых.

Как сообщил Нацбанк, прогноз ВВП Украины на 2020 год пересмотрен в сторону падения до уровня 6 процентов из-за сохранения пониженного спроса внутри страны на карантине.

«Прогноз ВВП на 2020 год пересмотрен в сторону существенного падения - около 6 процентов. Сохранение адаптивного карантина в ряде областей и все еще подавленный внутренний спрос будут сдерживать восстановление экономики. Медленный выход из кризиса других стран сузит возможности для быстрого восстановления экспорта», - сказано в отчете НБУ.

Нацбанк также сообщил, что государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 62 процентов ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курса гривни. В дальнейшем этот показатель будет снижаться на 2-3 процентных пункта ежегодно, благодаря росту экономики и взвешенной фискальной политике.

Украинские эксперты считают, что опубликованный в июне прогноз Международного валютного фонда относительно падения экономики Украины в 2020 году до 8,2 процента является более реалистичным, нежели прогнозы правительства и Национального банка.

Стабильная гривня и выпуск евробондов

На уходящей неделе гривня порадовала украинцев относительной стабильностью. Национальная валюта, по официальному курсу, колебалась на уровне 27,69 гривни за доллар. Как результат, Нацбанк на понедельник, 3 августа, установил курс гривни к доллару на уровне 27,68 грн/долл., то есть нацвалюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Глава украинского правительства на уходящей неделе в очередной раз заверил, что не намерен вмешиваться в работу Национального банка и подталкивать его к ослаблению курса гривни и разогреву инфляции. Правительство не планирует таким путем стимулировать развитие промышленности.

И еще одна финансовая новость. На уходящей неделе Минфин завершил расчеты по произведенному неделей ранее выпуску евробондов на два миллиарда долларов с процентной ставкой 7,253 процента и с погашением в 2033 году. Эта транзакция позволила Украине оптимизировать обслуживание внешнего долга и снизить риски финансирования в ближайшие годы.

Кроме того, на уходящей неделе Государственная служба статистики сообщила о росте средней номинальной заработной платы штатного работника в Украине в июне по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года на 7,4 процента - до 11 579 гривен.

При этом реальная заработная плата в июне по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась почти на десять процентов, а по сравнению с июнем 2019 года – почти на пять.

В последнюю неделю июля пришли новости от Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. Оно повысило долгосрочный кредитный рейтинг «Укрзализныци» с уровня «ССС» до «В-», что означает выполнение компанией обязательств по ценным бумагам. Это - хороший сигнал для стабильного функционирования украинской железной дороги, которая обеспечивает более 80 процентов грузовых и около половины пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта в стране.

Рост цен на электричество

На уходящей неделе энергетическая компания YASNO (ранее работавшая под брендом ДТЭК), которая обеспечивает электричеством потребителей Киева, сообщила о повышении стоимости электроэнергии для малых не бытовых потребителей.

Таким образом, с 1 августа малый и средний бизнес столицы в среднем будет платить за электропотребление на 6 процентов больше.

Изменения расценок на услуги связаны с повышением тарифов на передачу и распределение, которые одобрила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Стоит напомнить, что НКРЭКУ с августа пересмотрела тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго, а также в два раза повысила тариф для госкомпании «Укрэнерго». Это означает, что повышение тарифов на свет ожидает предпринимателей по всей стране.

Кроме того, на уходящей неделе Нацкомиссия временно увеличила максимальное ограничение цены электроэнергии на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке в ночные часы с 959 до 1229 гривен за мегаватт-час. Это также позволит производителям продавать электроэнергию дороже.

Регулятор объяснил такой шаг тем, что тепловая генерация в ночные часы продает электроэнергию на указанных рынках ниже ее себестоимости, поскольку действующее ограничение по цене не позволяет покрывать затраты на производство электроэнергии.

Примечательно, что в Украине две трети активов ТЭС и ТЭЦ, работающих на угле, принадлежат энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Между тем, Антимонопольный комитет обратил внимание на действия регулятора и обвинил НКРЭКУ в бездеятельности на рынке электрической энергии, что создает условия для нарушений субъектами хозяйствования законодательства об экономической конкуренции.

В то же время, спад потребления электричества в стране из-за карантина заставляет генерации снижать объемы выработки. По данным Государственной службы статистики, электростанции Украины за шесть месяцев текущего года снизили производство электроэнергии на 11,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до семидесяти миллиардов киловатт-часов.

Тепловые электростанции выработали на 16,4 процента меньше ресурса, атомные - на 7,7 процента, гидроэлектростанции - на 22,5 процентов. При этом альтернативная генерация электроэнергии (солнечная и ветровая) за шесть месяцев 2020 года выросла на 12,9 и 19,6 процента, соответственно.

В последний рабочий день июля президент Владимир Зеленский подписал закон, которым, в частности, снижаются «зеленые» тарифы для солнечных и ветровых электростанций. Документ даст стимул формированию в Украине справедливой цены альтернативной энергетики.

Следующая неделя ознаменуется революционными изменениями на энергетическом рынке. Так, с 1 августа в Украине начнет работать конкурентный рынок газа для населения, когда каждый потребитель сможет самостоятельно выбирать поставщика голубого топлива. Кроме того, Госказначейство обнародует динамику единого казначейского счета и информацию о доходах государственного бюджета.

Анна Бредихина