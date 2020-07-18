Баланс недели: Рада назначила нового главу НБУ и легализовала игорный бизнес, а Фонд госимущества продал столичный отель «Днипро»

Уходящая неделя ознаменовалась важным для экономики событием. Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначила новым главой Национального банка Кирилла Шевченко, который до этого руководил государственным «Укргазбанком».

Стоит напомнить, что в начале июля эту должность со скандалом покинул Яков Смолий, назвавший причиной своей отставки «политическое давление». Тем самым он не только сорвал «историческую» сделку по размещению Минфином евробондов на 1,7 млрд долларов, но и подкинул головной боли руководству страны.

Как известно, независимость Нацбанка является ключевым требованием Международного валютного фонда и других кредиторов Украины к властям нашей страны.

МВФ дал понять, что, в принципе, его не особо интересует имя нового руководителя НБУ, главное – продолжать политику предшественника. Без этого страна вряд ли может рассчитывать на следующие транши в рамках новой программы сотрудничества с Фондом.

Выступление Шевченко перед народными депутатами только добавило неопределенности в вопросе работы центробанка в ближайшем будущем.

«Я поддерживаю политику НБУ, направленную на обеспечение макрофинансовой стабильности банковской системы. По достижению цели макрофинансовой стабильности и устойчивого развития инструмент инфляционного таргетирования уже показал свою эффективность… Но в нынешних условиях этот инструмент должен соответствовать не только макрофинансовой стабильности, но и созданию условий для дальнейшего экономического роста страны», - заявил он с трибуны в сессионном зале Рады.

По словам Шевченко, при его руководстве НБУ будет продолжать реализовывать меры по усилению финансовой устойчивости банков, в частности, активизирует работу с долей проблемных кредитов в банковской системе, которая на сегодня составляет 48 процентов.

Пока остается лишь гадать, какие действия последуют со стороны главного регулятора отечественной банковской сферы. Стоит лишь добавить, что последние несколько месяцев Яков Смолий постоянно предостерегал политиков от идеи «включить печатный станок», что может обернуться экономической катастрофой.

Между тем, депутаты всерьез обсуждают дополнительную эмиссию в объеме около 300 миллиардов гривен, которые теоретически должны помочь экономике начать выбираться из коронакризисной ямы.

Вполне возможно, что именно это давление и имел в виду решивший хлопнуть дверью Смолий. Если новый глава НБУ будет более «договороспособным», то уже осенью страна рискует оказаться один на один с бушующим экономическим кризисом.

Легализованный азарт

Еще одним важным событием уходящей недели стало решение парламента о легализации игорного бизнеса в Украине. Тем самым народные депутаты завершили законотворческую эпопею, которая затянулась более чем на полгода.

Еще в конце декабря 2019 года правительство запретило деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей, а министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Национальной полиции прекратить функционирование игорных заведений. Чтобы навести порядок в отрасли, депутаты разработали законопроект о легализации игорного бизнеса, который утвердили в первом чтении еще в январе, но точку в данном вопросе поставили только сейчас.

В принятом законе четко обозначен перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. Это – организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, букмекерская деятельность, выпуск и проведение лотерей, азартные игры в покер. Все эти операции также можно будет осуществлять в Интернете.

Что касается физического размещения казино, то закон под эти объекты отвел исключительно территорию отелей категории пять звезд в Киеве. При этом в других населенных пунктах размещать казино разрешили в зданиях, где располагаются отели категории «четыре и пять звезд».

Закон ограничивает до 40 тысяч количество игровых автоматов в стране. Право на размещение «одноруких бандитов» будут разыгрывать на электронных аукционах с привязкой к соответствующей территории. Залы игровых автоматов можно будет размещать лишь в гостиницах категории «три, четыре и пять» звезд. Также народные избранники увеличили «возраст» игроков – теперь им должно быть не 18 лет, а не менее 21 года.

Регулировать отрасль будет специальный орган – Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, которая будет подчиняться правительству.

Также вводится система онлайн-мониторинга для контроля деятельности организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования, которое будет подключено к единой системе.

Депутаты надеются, что принятие закона принесет дополнительные поступления в госбюджет, благодаря которым будут финансироваться медицина, спорт и культура. Получится ли это осуществить на практике – покажет время.

Из отеля в казино

Примечательно, что уже на следующий день после легализации игорного бизнеса в Украине состоялся онлайн-аукцион по продаже отеля «Днипро», расположенного в самом центре Киева. Скорее всего, новый владелец переоборудует его под казино, поскольку во время нынешнего кризиса вряд ли стоит ожидать большого наплыва иностранных туристов в Украину.

В ходе торгов, в которых участвовали почти три десятка претендентов, цена на столичный отель взлетела с 81 миллиона до 1,11 миллиарда гривен.

Такой итог аукциона явно пришелся по душе президенту Владимиру Зеленскому, по словам которого конечная цена отеля «превзошла все ожидания». Также он напомнил, что ранее объект принадлежал Государственному управлению делами, а в октябре прошлого года президент подписал соответствующий указ, благодаря которому первые пять объектов ГУД были переданы Фонду госимущества для приватизации. Зеленский также ожидает, что в ближайшее время успешно будут приватизированы и другие объекты, принадлежавшие ранее Госуправлению делами.

«Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины», - добавил он.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявил, что подобный аукцион является прекрасным доказательством того, что в Украине можно провести эффективную приватизацию и получить справедливую цену того или иного объекта. Для этого нужно лишь придерживаться прозрачных правил и раскрывать всю информацию потенциальным инвесторам.

Во всей этой истории пока вызывают опасения сам победитель и источник происхождения денег, за которые куплен отель. Аукцион выиграло мало кому известное ООО «Смартленд» из Броваров с уставным фондом в 11,3 миллиона гривен. Вполне возможно, что эта компания не является настоящим покупателем отеля, а выступает лишь в роли «прокладки». Но тогда возникает вопрос - кто же истинный покупатель отеля «Днипро», который готов выложить за объект свыше 40 миллионов долларов?

Что ж, у Фонда госимущества будет ровно месяц, чтобы развенчать сомнения или же отменить итоги аукциона.

Еще одним важным событием уходящей недели для экономики стало назначение Ольги Пищанской главой Антимонопольного комитета. Она пообещала беспощадно бороться со злоупотреблениями существующих монополий и картелей, убирать барьеры входа на рынки, прекратить антиконкурентные действия органов власти и провести реформу в сфере публичных закупок.

На этом кадровые истории не закончились. На уходящей неделе Юрий Витренко покинул должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». Это событие было ожидаемым, так как в мае Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца, после чего раскритиковал работу главы правления НАК Андрея Коболева.

На следующей неделе народные депутаты планируют продолжить свою работу, но уже в формате внеочередных заседаний, а Госстат опубликует данные об объемах отечественного промышленного производства и итогах работы транспорта за первые шесть месяцев текущего года.

Дмитрий Шварц