Баланс недели: отставка главы НБУ, срыв выпуска евробондов и дополнительные 35 миллиардов на ремонт дорог

Уходящая неделя ознаменовалась рядом громких событий. Так, глава Национального банка Яков Смолий 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке, объяснив свое решение систематическим «политическим давлением».

«Это делает невозможным эффективное выполнение обязанностей по руководству Национальным банком. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка», - заявил Смолий.

Уже на следующий день, 2 июля, президент подал в Верховную Раду проект постановления об отставке Смолия, который депутаты рассмотрели на внеочередном заседании в пятницу, 3 июля.

Парламентарии 286 голосами поддержали предложение президента уволить Смолия с поста главы НБУ.

Кстати, в Офисе президента не комментировали заявление «о политическом давлении» на центробанк, но заявили, что обеспечение независимости НБУ остается «безусловным приоритетом».

Обеспокоенность отставкой главы НБУ выразили многие западные партнеры нашей страны, в том числе, Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, представители бизнеса.

В частности, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала высказал мнение, что уход Смолия может привести к приостановке сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, Всемирным банком и ЕС.

Среди предполагаемых кандидатур на должность нового главы НБУ – банкир и экономист Владимир Лавренчук, много лет занимавший должность председателя правления «Райффайзен Банка Аваль», действующий член Совета НБУ Елена Щербакова, глава правления государственного «Укргазбанка» Кирилл Шевченко и нынешний глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Пока исполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Об этом она сообщила на брифинге.

Напомним, Яков Смолий был назначен главой НБУ сроком на семь лет в марте 2018 года, но фактически возглавил центробанк годом ранее.

Но на этом «кадровая» история внеочередного заседания парламента не закончилась. Народные депутаты 226 голосами (необходимый минимум) уволили Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета. По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, 2 июля комитет получил заявление Терентьева об отставке. Сам глава АМКУ на рассмотрение вопроса в зал Верховной Рады не явился.

Срыв «сделки десятилетия»

В первый день июля Минфин организовал и практически довел до финальной стадии размещение внешнего займа – «евробондов» на сумму 1,7 млрд долларов с рекордной за последнее десятилетие доходностью на уровне 7,3 процента годовых с погашением в 2033 году.

Однако из-за неожиданного известия об отставке главы НБУ министерство после долгих ночных переговоров с инвесторами приняло решение отменить выпуск облигаций.

«Это событие сорвало нам сделку десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что такая доходность, с которой мы вчера могли позаимствовать, - последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах», - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он также заверил, что инвесторы положительно оценили решение Украины отменить выпуск облигаций ввиду нестабильной ситуации с центральным банком.

Более пессимистично скандал с сорванным в последний момент выпуском бондов оценили экономисты. В частности, специалист отдела продаж долговых бумаг компании Dragon Capital Сергей Фурса назвал произошедшее «позором».

«Это - беспрецедентное событие. Украина не привлекла 1 млрд долларов новых денег. Инвесторы не любят, когда их кидают», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Борьбу с коронавирусом «заменили» строительством дорог

На уходящей неделе Кабинет министров принял решение дополнительно выделить из национального фонда борьбы с коронавирусом 35 миллиардов гривен «Укравтодору» на строительство и реконструкцию дорог госзначения.

Стоит отметить, что объем фонда составляет 64,7 млрд гривен, а создан он был в апреле в рамках пересмотра государственного бюджета, который явно не соответствовал новым кризисным реалиям.

И вот более половины денег фонда направляют на дорожное строительство, на которое и без того запланировано в этом году выделить из казны около 100 млрд гривен, что является рекордным показателем за последние годы.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, это позволит «Укравтодору» построить и отремонтировать дополнительно 1459 километров дорог в текущем году.

Еще Кабмин продлил специальные обязательства НАК «Нафтогаз Украины» по продаже природного газа по льготным ценам для населения до 1 августа 2020 года. После этой даты каждый потребитель должен иметь гарантированные поставки газа, но пока соответствующий поставщик не выбран. Министерство энергетики надеется, что это произойдет в течение месяца.

Кроме того, правительство одобрило проект закона, которым устанавливается ответственность за неношение масок гражданами. Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, для физических лиц штрафы предполагаются небольшие, а для юридических – от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 грн до 5 тыс. 100 грн).

Также Кабмин продлил до 1 августа ограничения на экспорт из Украины масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты.

Есть новости и в сфере туризма. Чтобы разнообразить украинцам испорченное пандемией лето, «Укрзализныця» на уходящей неделе открыла продажу билетов на шесть поездов в курортные города Украины. Они будут курсировать: из Харькова – в Херсон и Бердянск, из Хмельницкого - в Геническ (Херсонская область), из Львова и Ковеля – в Новоалексеевку (Херсонская область), а также из Львова в Херсон.

Билеты на места продаются в шахматном порядке - для соблюдения дистанции между пассажирами, а путешествовать в поезде можно только в маске.

Такие меры необходимы, особенно с учетом заявления на уходящей неделе главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко: в Украине из-за осложнения ситуации с COVID-19 разворачивают больницы так называемой «второй волны». Лабораторно уже подтверждено почти 47 тысяч случаев заболевания COVID-19, каждые сутки фиксируется новый антирекорд.

На следующей неделе Госстат опубликует данные об инфляции за июнь. И, скорее всего, президент и парламентарии определятся с новыми главами НБУ и АМКУ.

Анна Нагорная