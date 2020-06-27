Баланс недели: борьба с последствиями стихии, конец эпохи дешевого газа и робкая надежда на восстановление промпроизводства

Уходящая неделя потрясла страну рядом трагических событий. Так, 21 июня взрывом газо-воздушной смеси было разрушено пять этажей девятиэтажного дома на столичных Позняках, пять человек погибли. Киевские власти заявили, что здание восстановлению не подлежит, около ста человек остались без крыши над головой. По предварительным выводам, наиболее вероятная причина произошедшего - несоблюдение технологий поверки счетчиков.

В тот же день власти пообещали выплатить пострадавшим от взрыва денежную компенсацию и переселить их в новые квартиры. 25 июня президент страны Владимир Зеленский вручил бывшим жильцам разрушенного дома сертификаты на первые двенадцать квартир.

«Чем можем, мы помогаем. Все 40 квартир мы выдадим в течение ближайших дней. Сейчас первые 12 квартир мы хотим вам отдать. Прежде всего, семьям с детьми. И отдельно дали квартиры Анастасии, которая потеряла всю семью, и Анатолию, который потерял отца», - сказал президент.

Однако, на этом трагические события не завершились. В результате сильных ливней в течение 22-24 июня на западе Украины уровень воды в реках резко вырос, что привело к массовым подтоплениям. В правительстве заявили, что ситуация, вызванная последствиями стихии, критическая и превосходит масштаб 2008 года.

Подтоплены тысячи жилых домов, домохозяйств, разрушены и повреждены сотни километров дорог, мосты, с десятками населенных пунктов нарушено транспортное сообщение.

Учитывая небывалые масштабы ущерба, который был нанесен региону природной стихией, правительство приняло решение выделить 672 миллиона гривен из государственного резервного фонда на преодоление последствий наводнений в западных областях страны.

«С целью ликвидации и преодоления последствий чрезвычайной ситуации природного характера на территориях Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей, которая случилась и продолжается в июне, принять распоряжение относительно выделения средств из резервного фонда государственного бюджета в размере 672 миллиона гривен для предоставления помощи населению и проведения первоочередных неотложных аварийно-восстановительных мероприятий», - сказал в ходе заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В частности, по его словам, из данной суммы Ивано-Франковской области предусматривается выделить 480 миллионов гривен, Черновицкой и Закарпатской областям - по 30 миллионов гривен, а также 10 миллионов гривен - Львовской области.

Еще данное решение предусматривает выделение 92 миллионов гривен Госводагентству и 30 миллионов гривен - Гослесагентству.

Кроме того, Украина, с учетом сложности ситуации, обратилась в НАТО и ЕС за поддержкой для преодоления последствий стихии.

Остается надеяться, что центральное руководство страны и местные органы власти вынесут уроки из перечисленных трагических событий и предпримут необходимые меры, чтобы подобное не происходило в будущем. Если парламент и правительство не приведут коммунальную сферу в порядок, а оставят ее в сегодняшнем состоянии неконтролируемого хаоса, то украинцы и дальше будут жить в домах, которые больше напоминают пороховые бочки. Это же касается и западной Украины, где варварская вырубка лесов сделала регион попросту беззащитным перед стихией.

Газ растет в цене

Цена «голубого» топлива в Украине пошла вверх после многомесячного падения. Так, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила о намерении с 1 июля повысить минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,6 процента по сравнению с июнем - до 2975 гривен с 2713 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 июля будут повышены на 8,7 процента - до 3459 гривен с 3182 гривен за тысячу кубометров газа.

Таким образом «Нафтогаз», один из крупнейших поставщиков газа бизнесу в стране, реагирует на изменение конъюнктуры на европейском рынке, где, благодаря снятию карантинных ограничений, спрос на газ начал расти и будет только увеличиваться к наступлению отопительного сезона. В то же время, рекордные запасы газа как в европейских хранилищах, так и в украинских играют на сдерживание роста цены. Какой тренд окажется сильнее, покажет время.

Между тем, цены на газ для населения пока остаются существенно ниже стоимости газа для промышленности, что может уже измениться с 1 июля, когда в Украине заработает рынок для бытовых потребителей, на котором цена будет определяться рыночными механизмами, то есть, будет соответствовать стоимости газа для промышленных потребителей.

В июне цена на газ для нужд населения, который «Нафтогаз» поставляет в рамках специальных обязательств (ПСО), составила 2142 гривни за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

Эксперты прогнозируют, что после запуска рынка цена на газ для населения будет соответствовать максимальной цене для промышленных потребителей. Если, для примера, взять расценки «Нафтогаза», то с 1 июля стоимость газа для населения имеет все шансы вырасти на 60 процентов, до 3459 гривен за тысячу кубометров. При этом пик цены припадет на отопительный сезон.

Стоит отметить, что жители страны уже несколько лет платят за газ и отопление практически по рыночным ценам, которые зимой достигали уровня свыше 8000 гривен за тысячу кубометров. При этом бытовые потребители не могли выбирать ни условия оплаты, ни сервисы, ни цену, что должно измениться после открытия рынка.

Восстановление промышленности

На уходящей неделе Государственная служба статистики обнародовала данные о снижении промышленного производства в Украине в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года на 12,2 процента, после того, как месяцем ранее в годовом выражении наблюдалось падение на 16,2 процента.

В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в мае текущего года выросло почти на пять процентов.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в мае в добыче каменного и бурого угля – на 44,5 процента, производстве автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств – на 40,9 процента, в текстильном производстве и производстве одежды – 36,6 процента.

Рост в годовом выражении зафиксирован в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 8,8 процента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что рост промпроизводства в мае по сравнению с апрелем дает надежду на то, что промышленность начинает восстанавливаться.

«В мае промышленность выросла почти на 3 процента, если сравнить с апрелем этого же года. Это дает осторожную надежду, что после многих месяцев падения промышленность начинает восстанавливаться», - написал премьер в Facebook.

Он подчеркнул, что у правительства есть четкий план восстановления промышленности, среди основных пунктов которого: запуск Экспортно-кредитного агентства, внедрение стимулов к реинвестированию за счет налога на прибыль, перенос производства иностранных компаний в Украину, содействие развитию индустриальных парков.

«Верю, что промышленность может стать нашей точкой роста, а успешная и экономически сильная Украина возможна только при условии сильной и растущей промышленности», - подчеркнул Шмыгаль.

На следующей короткой неделе парламентарии вернутся под купол Верховной Рады, где будут рассмотрены важные законопроекты по стабилизации экономической ситуации в стране в условиях мировой неопределенности, спровоцированной пандемией COVID-19. Настоящий праздник придет на улицу киноманов, так как со 2 июля должны заработать кинотеатры, где хоть на несколько часов украинцы смогут уйти от груза проблем и опасностей, которые принес нам 2020 год.

Игорь Орел