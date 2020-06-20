Баланс недели: Кабмин продлил карантин до 31 июля, Рада отказалась поддержать правительственную программу, а украинцы снова смогут летать за рубеж

На уходящей неделе Кабинет министров снова продлил действие адаптивного карантина, на этот раз до 31 июля. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, данное решение вызвано тем, что в течение последней недели количество больных COVID-19 в Украине постоянно растет.

Действительно, 19 июня наша страна установила очередной антирекорд за время эпидемии коронавируса. За сутки был зарегистрирован 921 инфицированный. С момента ослабления карантина Украина удвоила суточные показатели заболеваемости!

Причиной такого стремительного роста заболевших в правительстве называют то, что недавнее ослабление ограничений многие украинцы восприняли как отмену карантина. С этим утверждением нельзя не согласиться. Ведь на улицах страны нередко можно увидеть людей со спущенными масками, а иногда и вовсе без них. Многие вернулись к докарантинному образу жизни, собираясь большими группами.

В связи с происходящим правительство пообещало обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает усиление ограничений в отдельных регионах.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко уже заявил, что в некоторых регионах возможно введение жесткого карантина с 22 июня. При этом он призвал бизнес не пренебрегать рекомендациями Минздрава и пригрозил усиленным контролем.

«Дано поручение контролирующим органам значительно усилить контроль над соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм. Особое внимание на регионы, которые не соответствуют признакам ослабления противоэпидемических мер», - сказал Ляшко.

По его словам, когда был начат разговор о смягчении и ослаблении карантинных ограничений, то все субъекты хозяйствования, с которыми встречались представители Минздрава, декларировали, что будут придерживаться санитарных норм.

«К сожалению, по данным Госпродпотребслужбы, каждый шестой субъект хозяйствования сегодня является нарушителем. Без создания условий для соблюдения карантинных мер, их соблюдение невозможно. А динамика заболеваемости напрямую зависит от соблюдения карантинных мер», - подчеркнул он.

Также Ляшко отметил, что бизнесу предложено изменить график работы предприятий и госучреждений для снижения нагрузки на городской и междугородний транспорт в часы пик, что позволит уменьшить скопление людей.

Похоже, что и бизнесу, и всем рядовым украинцам все-таки предстоит приспособиться к новой реальности. Ведь по словам председателя медицинской комиссии Киева, депутата Киевсовета Олега Гелевея, карантин продлиться, как минимум, до нового года.

«Если так и дальше будет продолжаться, то мы должны быть, по крайней мере, морально настроены, что карантин не только в Украине, но и во всем мире будет продлен до нового года», - подчеркнул Гелевей.

При этом он напомнил о событиях 1918-1919 годов, когда грипп «испанка» длился почти два года, и его вторая волна оказалась гораздо опаснее, чем первая.

Правительство без иммунитета от отставки

На уходящей неделе Верховная Рада второй раз за месяц отказалась поддержать программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля, не дав министрам 12-месячной гарантии от отставки.

В начале июня парламентарии отправили программу на доработку, сравнив ее со «школьным рефератом». Правительство вынуждено было доработать документ. Новый вариант показался спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову «более серьезным».

В нем, среди прочего, правительство задекларировало планы ввести накопительную пенсионную систему с 2021 года, а также стимулировать развитие негосударственного пенсионного обеспечения. Также, согласно документу, Кабмин намерен адаптировать украинское законодательство о деятельности негосударственных пенсионных фондов к законодательству Европейского Союза.

Кроме этого, Кабмин заявил о планах установить прожиточный минимум на уровне 40 процентов от средней зарплаты с 2021 года. Также доработанная программа предусматривала развитие международного таможенного сотрудничества. В частности, развитие электронных технологий и сервисов для международной торговли.

Еще одним пунктом программы стали планы сотрудничать с наблюдательными советами госбанков для решения проблемы «неработающих кредитов».

Однако, все эти планы не убедили парламент. И в четверг депутаты отклонили программу.

Хотя, как заявил премьер, ни он, ни правительство в целом «не гонятся за иммунитетом», а обновленная программа деятельности даже в случае непринятия станет указателем для работы.

«Мы продолжим выполнять намеченные задачи. Это и поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, это поддержка энергетиков, фермеров и много других шагов, которые ожидает общество. Я неоднократно говорил, что наше правительство не интересует иммунитет – нас интересует благосостояние страны», - отметил премьер.

Шмыгаль заявил, что не видит оснований для отставки правительства и считает, что программу Рада не поддержала из-за «политического момента».

А вот у предыдущего премьера Алексея Гончарука, отправленного в отставку в марте, взгляд на нынешнюю ситуацию с отсутствием у правительства поддержки в Раде более критичен. Он заявил, что провал программы в парламенте свидетельствует о том, что правительство в таком виде дальше работать не может.

«Это было очевидно и раньше, потому что кадровая чехарда в Минздраве и Минфине, многочисленные сомнительные назначения и хаотические атаки на ProZorro, ВНО, Нацбанк, четвертый месяц без министров в ключевых отраслях (энергетика и образование) - это слишком, даже в условиях «кадрового голода», - прокомментировал ситуацию Гончарук.

Возобновление международного авиасообщения

Начало уходящей недели порадовало авиапутешественников. В понедельник, 15 июня, был снят официальный запрет на пассажирские регулярные международные авиарейсы.

Первый такой рейс с начала карантина в Украину выполнила белорусская Belavia. Самолет авиакомпании доставил пассажиров в Киев из Минска в аэропорт «Борисполь». Следом свои воздушные ворота для других стран открыл и аэропорт «Киев», приняв также самолет из Минска авиакомпании Belavia.

Однако о полном восстановлении международного авиасообщения говорить не приходится, так как из-за коронавируса действуют значительные ограничения.

Согласно решению правительства, для пересечения государственной границы иностранцы должны обязательно иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.

Кроме того, лица, прибывшие из стран со значительным распространением коронавируса, обязаны пройти 14-дневную обсервацию. Такими считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 на 100 тысяч населения.

Подобные правила ожидают и украинцев, которые летят за границу.

Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, с 15 июня, путешествуя в Великобританию, нужно будет посидеть 14 дней на карантине. Также с 27 июня можно будет посетить Тунис, пройдя тестирование по прибытию. А вот путешествовать в Албанию и США украинцы могут без ограничений на границе и без тестирования. Без ограничений можно будет отправится и в Турцию с 1 июля.

Больше направлений для заграничных путешествий обещает середина лета. При нормальной эпидемической ситуации в Украине можно рассчитывать на открытие с 1 июля авиасообщения с Черногорией и Грузией.

Ограничения с 1 июля обещает снять и Европейский Союз. Но только для граждан стран, где эпидемическая ситуация похожа или лучше, чем в ЕС. По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, ЕС рассматривает показатель сорок активных случаев на 100 тысяч населения. Таким образом, украинцам не стоит рассчитывать на скорые путешествия в Европу. Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из «зеленой» в «красную» зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тысяч населения.

На следующей неделе синоптики обещают теплую погоду вместе с дождями и грозами по всей территории Украины. Но это не должно помешать экономической жизни страны. Так, совет директоров Всемирного банка планирует рассмотреть вопрос о новом займе для Украины, направленном на восстановление экономического роста в период кризиса. А Госстат обнародует показатели промышленного производства за первые пять месяцев 2020 года.

Александр Куницкий