Баланс недели: карантинные послабления, восстановление экономики в турборежиме и манипуляции на энергорынке

Последняя неделя мая ознаменовалась частичным снятием в Украине противоэпидемических ограничений в рамках перехода к адаптивной модели карантина, что несколько оживило национальную экономику. С понедельника, вслед за наземным транспортом, столичные власти возобновили работу метрополитена, а также была разрешена работа всех ярмарок и рынков. Кроме того, украинцам стали доступны спортивные, детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

С субботы, 30 мая, в столице разрешена работа торгово-развлекательных центров (кроме развлекательных зон) и гостиниц, но хостелы пока остаются закрытыми. Рестораны в гостиницах могут работать исключительно на вынос. А уже с понедельника, первого июня, будут запущены железнодорожные перевозки пассажиров в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Чиновники подчеркивают, что, несмотря на частичные карантинные послабления, украинцам необходимо помнить о необходимости соблюдения дистанции, регулярной дезинфекции и важности ношения масок во избежание повторного всплеска заболеваемости COVID-19. Также в Минздраве отмечают, что людям старше шестидесяти лет следует продолжать самоизоляцию.

За время карантина национальная экономика ощутила значительный удар. По данным Госстата, капитальные инвестиции в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом прошлого года сократились на 35,5 процента - до 76,9 миллиарда гривен. Наибольшее падание инвестиций зафиксировано в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха, авиационного транспорта, а также деятельности по обеспечению едой и напитками. В то время как наибольший рост наблюдался в сферах электросвязи, информации и телекоммуникаций.

Доля убыточных украинских предприятий, по данным Государственной службы статистики, за январь-март возросла до 40,8 процента с 27,2 процента. Крупные и средние отечественные предприятия за первые три месяца года получили убытки на сумму около 5 миллиардов гривен, в то время как в первом квартале прошлого года они были прибыльными и получили более 111 миллиардов в национальной валюте.

Результаты второго квартала, очевидно, также не порадуют положительной динамикой, учитывая длительный простой львиной доли предпринимателей. Поэтому перед правительством стоит сверхважная задача – поддержать отечественную экономику и вдохнуть в нее новую жизнь.

Восстановление экономики

Кабмин на заседании 27 мая утвердил программу стимулирования отечественной экономики для преодоления последствий пандемии COVID-19. Как отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, программа представляет собой обширный документ, который включает в себя более 230 конкретных мер.

«В первую очередь, задача программы и направления, которые нарабатывались, включают обеспечение безопасного функционирования экономики, поскольку вызовы, которые поставил коронавирус, касаются не просто развития экономики, а безопасного ее функционирования», - сказал министр, добавив, что документ принят в соответствии с комплексной программой реформ и дополняет ее.

Все инициативы, представленные в программе, можно разделить на краткосрочные, среднесрочные и стратегические (превентивные). Краткосрочные подразумевают разработку отраслевых норм хозяйствования, временное освобождение от налогообложения, среднесрочные – предоставление помощи в производстве товаров двойного назначения, госзаказ на производство товаров медицинского назначения, а стратегические – экстренное сотрудничество с государствами-партнерами, а также пересмотр торгово-экономических связей с Евросоюзом.

Программа подразумевает внедрение протекционизма, то есть, защиты отечественных товаров от иностранных аналогов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина не будет заниматься экономическим «беспределом» при реализации программы восстановления экономики.

«Относительно здорового экономического национализма. Мы говорим только о здравых вещах. Мы отдаем себе отчет в том, что при защите внутреннего производителя мы будем пользоваться только тем спектром инструментов, которые дают нам правила Всемирной торговой организации, а также Генерального соглашения по тарифам и торговле. Поэтому мы не собираемся заниматься экономическим «беспределом». Мы будем действовать по тем правилам, которые установлены Всемирной торговой организацией», - сказал он.

В программе также содержится блок «меры секторального направления», который четко прописывает поддержку для промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, инфраструктуры, информационных и коммуникационных технологий, сферы услуг.

Поддержка энергетики подразумевает увеличение прозрачности рынков и снижение энергозависимости путем увеличения добычи энергоресурсов. Для поддержки сферы транспорта прописаны продолжение реформы Администрации морских портов и «Укрзализныци», запуск речных перевозок, расширение частного-государственного партнерства.

В правительстве подчеркнули, что программа стоит «на трех китах» - доступе к финансам, доступе к рынкам, а также обеспечении модернизации и устойчивого развития.

Как отметил Шмыгаль, правительство ставит перед собой цель - улучшить позицию Украины в рейтинге Doing Business и войти в ТОП-30 среди 190 стран. По его словам, реализация утвержденной программы позволит отечественной экономике вернуться к росту уже во второй половине 2020 года. В то же время, правительство прогнозирует, что вследствие коронакризиса валовой внутренний продукт Украины может сократиться по результатам 2020 года, в целом, на 4-8 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее Верховная Рада внесла «антикризисные» изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличив его дефицит почти в три раза - до 298,4 миллиарда гривен, или 7,5 процента от ВВП.

К слову, по данным Министерства финансов, госдолг Украины за апрель вырос в долларовом эквиваленте на 1,3 процента - до 81,4 миллиарда долларов.

Энергетическая турбулентность

Другим важным событием последней недели мая, которое привлекло внимание общественности, стал обвал цен на энергорынке, который, по словам народного депутата, главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, произошел вследствие масштабных манипуляций.

«Последние дни на рынке электроэнергии происходят масштабные манипуляции. Из заявок на покупку на рынке «на сутки вперед» исчезло более 20 тысяч МВт-ч, или около тридцати процентов рынка, и это обрушило цену. В понедельник-среду цена упала на 35 процентов по сравнению с прошлой неделей», - написал Герус в Facebook в среду.

Как позднее отметили в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за описанными манипуляциями стоит группа компаний ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

«Такое падение цены носит явно искусственный характер, поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед», - сказано в заявлении НКРЭКУ.

Для разрешения возникшей проблемы регулятор решил установить минимальные цены на электроэнергию для дневного и ночного периодов. Так, на следующее заседание НКРЭКУ вынесен проект решения по определению минимальных цен на рынке «на сутки вперед» на уровне 980 гривен за МВт в дневной период и 567 гривен за МВт в ночное время.

Кроме того, на уходящей неделе впервые в истории Украины атомные электростанции произвели меньше электроэнергии, чем дорогие и неэкологичные угольные станции, в результате рекордных ограничений мощностей на АЭС, которые теперь работают на историческом минимуме, вырабатывая около 6630 Мвт.

«Это означает, что на рынок попадает меньше атомной энергии, которая наиболее дешевая, и приходит больше энергии тепловой. Во-первых, тепловая - более дорогая, а во-вторых, при производстве тепловой электроэнергии сжигается уголь и это несет нагрузку на экологию, это довольно вредное производство», - рассказал УНИАН заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

По его словам, мощность атомных электростанций ограничивается в связи с действующей политикой Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которая не направлена на защиту интересов потребителя, поскольку, это приведет к росту стоимости электричества, а значит и товаров.

«По непонятной для меня причине ограничивается производство дешевой электроэнергии и увеличивается производство дорогой электроэнергии. Это такая политика Министерства энергетики, и она не в интересах потребителя, потому что, чем дороже электроэнергия, тем больше за нее заплатит потребитель. Потребитель заплатит больше в магазине, потому что подорожают продукты и товары, которые мы покупаем, поскольку в стоимости любого товара есть электричество», - отметил депутат.

Очевидно, подобная турбулентность на энергорынке негативно отразится на платежках украинцев и лишь усугубит текущее положение, в котором оказалась национальная экономика. Кстати, в Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1,68 гривни за кВт-ч.

Другим важным событием уходящей недели в энергетическом секторе стало решение правительства разделить профильное Министерство энергетики и защиты окружающей среды снова на два ведомства. И это после того, как не так давно - в сентябре 2019 года - Кабмин принял решение объединить Минэнергоугля и Минэкологии в одну структуру.

Первая неделя июня обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Украина продолжит постепенное снятие карантинных ограничений, а значит все больше отечественных предпринимателей смогут вернуться к работе. Правительство продолжит принимать решения, направленные на стабилизацию ситуации, а Верховная Рада рассмотрит ряд важных законопроектов.

Надежда Бурбела