Баланс недели: Кабмин разрешил работу непродовольственных рынков, Рада ослабила налоги для бизнеса на период карантина, а гривня укрепилась

На уходящей неделе украинцы наслаждались подзабытыми из-за жесткого карантина прогулками в парках, открытием ряда непродовольственных магазинов, а некоторые счастливчики даже смогли постричься по записи в парикмахерской. А правительство тем временем утвердило ряд новых карантинных послаблений.

На внеочередном заседании Кабмин принял решение возобновить работу непродовольственных рынков, закрытых уже два месяца.

«Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения», – подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Это значит, что вскоре в Украине заработают вещевые, мебельные, хозяйственные и прочие рынки с соблюдением уже привычных правил: дезинфекция, масочный режим и социальная дистанция.

Кроме того, Кабмин разрешил украинцам передвигаться по улицам группами до восьми человек – ранее можно было только по двое, не считая детей, и ослабил ограничения работы летних площадок. Теперь кафе и рестораны смогут принимать гостей не только на террасах под открытым небом, но и под тентами, и на верандах, а допустимое количество человек за одним столиком увеличено до четырех.

Также на уходящей неделе Кабмин презентовал программу создания полмиллиона рабочих мест. Больше всего чиновники планируют создать их в сфере дорожного строительства и транспортной инфраструктуры – 154 тысячи. Ещё 150 тысяч - в сфере благоустройства, 85 тысяч мест – в сельском хозяйстве.

Также правительство намерено создавать рабочие места в микро- и малом бизнесе и стимулировать предпринимательство. В Кабмине уверяют, что для половины из этих идей бюджетные деньги уже нашлись.

«Деньги есть, мы сейчас будем дорабатывать с министерствами, как именно будем их выделять», – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Стоит отметить, что в Украине количество только официально зарегистрированных безработных в мае достигло 487 тысяч человек.

Рада поддержала бизнес

На уходящей неделе Верховная Рада на внеочередном заседании внесла свою лепту в благородное дело поддержки частных предпринимателей.

В частности, депутаты продлили налоговые льготы для бизнеса на период карантина. Закон предполагает неприменение штрафных санкций за нарушения налогового законодательства, которые предприниматель допустил с 1 марта, а также пени до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина. При этом был продолжен мораторий на проведение проверок бизнеса, а ФОПы освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) до 31 мая 2020 года.

Также депутаты проголосовали за отмену уплаты ЕСВ для самозанятых лиц, что исключает двойную уплату этого налога физлицами-предпринимателями, которые одновременно числятся как самозанятые лица. Но трудовой стаж и пенсионные выплаты таким лицам начисляться не будут.

Кроме этого, Рада приняла в первом чтении законопроект о государственной поддержке сферы культуры, креативных индустрий и туризма, которые больше всего пострадали от ограничительных карантинных мер.

Законопроектом внедряются гранты для поддержки данных отраслей и смягчается налогообложение. На эти цели предлагается выделить 600 миллионов гривен из Стабфонда финансирования мероприятий по противодействию пандемии.

«Этим законом мы предлагаем смягчения на время карантина и до конца года. Вводим систему грантовой поддержки для сфер культуры, креативной индустрии и туризма», – пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Накануне голосования по законопроекту в Киеве и других крупных городах Украины представители индустрии провели акцию «Стоп культурный карантин», осветив сотнями прожекторов ночное небо. В такой способ активисты хотели привлечь внимание властей и общества к проблемам сферы культуры, которая находится в сложном состоянии с начала карантина и несет большие убытки.

Кстати, с 18 мая Рада решила работать в обычном режиме, согласно календарному плану сессии. Масочный режим в сессионном зале сохранится, хотя и на уходящей неделе его придерживались далеко не все депутаты.

Стабильная гривня и долгожданное открытие IKEA

На уходящей неделе национальная валюта порадовала небольшим укреплением и росла по отношению к доллару несколько дней подряд. Если в начале недели курс гривни был 27,05 грн/долл., то в пятницу он достиг отметки 26,67 грн/долл., по официальному курсу Национального банка.

Налицо положительная динамика, особенно в сравнении с докарантинными показателями - в начале марта, когда курс украинской валюты упал до 28 грн/долл. Хотя еще раньше, в январе-феврале, доллар можно было купить за 24 гривни. Но, очевидно, последствия коронакризиса еще не скоро позволят увидеть такие значения в обменниках.

Впрочем, за последние дни гривня продемонстрировала относительную стабильность и практически закрепилась на отметке 26,7 грн/долл.

На фоне этого отечественные аграрии ускорили темпы поставок зерна и подошли к завершению экспортного сезона, продав за границу весомые 52,4 миллиона тонн из запланированных 52 миллионов.

И еще одна приятная новость. На уходящей неделе крупнейшая мировая торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA, наконец-то, заработала в Украине. Правда, пока можно только заказать продукцию онлайн с доставкой на дом, или самостоятельно забрать заказ из двух точек в Киеве.

На следующей неделе Украина может войти в новый этап послабления карантина. В частности, с 22 мая правительство планирует разрешить работу детсадов, частично общественного транспорта, проведение спортивных соревнований и ВНО для школьников.

Для послабления карантина есть предпосылки: впервые в Украине за сутки, со среды на четверг, количество выздоровевших от коронавируса превысило количество новых больных. Однако цифра в более 17 тысяч заболевших по всей стране не может позволить преждевременно снять маски и легкомысленно относиться к своему здоровью.

Анна Нагорная