Баланс недели: Кабмин продлил карантин с послаблениями, Минэкоэнерго стало ограничивать работу АЭС, а Нацбанк спрогнозировал падение экономики

На уходящей неделе Кабинет министров в очередной раз продлил общенациональный карантин - на этот раз до 22 мая. Правда, такому решению сопутствовали определенные смягчения. Так, с 11 мая будут сняты ограничения на работу для некоторых видов малого бизнеса при условии соблюдения жестких норм обслуживания.

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, делается это для того, чтобы бизнес, которому разрешают работать, смог нормально подготовиться к возобновлению деятельности. Среди счастливчиков оказались парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, а также салоны красоты. Еще с 11 мая разрешат работу летним площадкам кафе и ресторанов.

«Мы разрешим работу заведений общественного питания, но на вынос. Работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в заведениях, зарегистрированных как операторы мощности», - заявил премьер.

По его словам, с 11 мая также разрешат работать магазинам оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, заведениям бытового обслуживания населения, аудиторам, адвокатам, нотариусам, сервису бытовой техники, стоматологам.

Кроме этого, можно будет посещать общественные парки, скверы и зоны отдыха. Как добавил министр здравоохранения Максим Степанов, разрешены будут занятия спортом и работа определенных заведений культуры.

Правда, эти бизнесы заработают при определенных условиях, которые будут выписаны и представлены правительству Министерством здравоохранения относительно соблюдения противоэпидемиологических мер во всех сферах.

Под запретом пока остаются фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ, кинотеатры и театры, спортзалы, учебные заведения, массовые мероприятия, откладывается и возобновление регулярного транспортного сообщения.

Послабления карантинных мер во многом связаны с экономической необходимостью. Убытки, которые терпят предприниматели во время простоя, вынуждают их выходить на акции протеста с требованиями разрешить работу.

Поэтому, по большому счету, у правительства не осталось другого выхода. Чтобы хоть как-то приободрить представителей бизнеса, Кабинет министров также объявил о финализации разработки мер по преодолению кризиса в экономике.

«Мы наработали и уже внедряем меры по спасению экономики, – это следующий этап по борьбе с кризисом. Мы знаем, куда двигаться, мы также дадим шаг за шагом меры по преодолению экономического кризиса для микробизнеса, малого, среднего и крупного бизнеса. Эти меры сегодня уже на завершающей стадии разработки: они будут действенными, они будут целевыми, и мы будем об этом говорить в дальнейшем», - заявил Шмыгаль.

О каких именно мерах говорит премьер, остается пока загадкой. С уверенностью можно сказать только одно: карантин в Украине будет продлен и после 22 мая. Правда, с очередными послаблениями.

«Скорее всего, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения, карантин будет продлен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью и с тем, как люди выздоравливают», - подчеркнул Шмыгаль.

Неутешительный прогноз Нацбанк

На уходящей неделе Национальный банк обнародовал ежеквартальный инфляционный отчет, в котором спрогнозировал экономические показатели на текущий год. Так, по оценке НБУ, наибольшее потрясение украинская экономика испытает во втором квартале 2020 года. В апреле-июне экономика сократится на 11 процентов в годовом выражении, уровень безработицы вырастет до почти 12 процентов трудоспособного населения, а наблюдавшийся последние годы рост зарплат приостановится.

Центробанк прогнозирует, что от внедрения карантинных ограничений больше всего пострадает сектор услуг, розничная торговля, транспорт. Хотя после окончания карантина эти сектора частично восстановятся, но будут страдать от медленного восстановления доходов населения. А вот туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно восстановятся только в следующем году.

Также пострадают отдельные ориентированные на экспорт отрасли, в частности, металлургия прежде всего от снижения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса.

Кроме того, Нацбанк снизил прогноз переводов от «заробитчан» в 2020 году на 2,5 млрд долларов – до 10 млрд долларов. По экспертным оценкам НБУ, в течение карантина в Украину вернулись около 10 процентов работников, а еще 10 процентов, которые планировали выезд на сезонные работы во втором квартале, останутся в стране.

В то же время, доходы работников, которые остались за рубежом, снизятся вследствие охлаждения экономик этих стран. При этом НБУ ожидает, что падение объемов переводов от трудовых мигрантов будет более чем компенсировано снижением расходов украинцев на зарубежные путешествия.

Также, по мнению регулятора, в ближайшие месяцы рост цен умеренно ускорится вследствие мартовского ослабления гривни. Однако в дальнейшем инфляция будет ограничиваться падением потребительского спроса и сохранением низких цен на энергоносители.

«Это создает пространство для снижения учетной ставки с целью поддержания восстановления экономики», - считает Нацбанк.

Эксперты НБУ уверены, что постепенная отмена карантинных ограничений приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

«Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политика. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Нацбанка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику», - говорится в прогнозе.

Полноценное восстановление экономики НБУ ожидает лишь в 2021 году, а вместе с этим и рост заработных плат. Также вернется к докризисным 8-9 процентам и уровень безработицы.

«Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7 процентов в год», - отмечается в прогнозе НБУ.

Минэнерго против «дешевизны»

На уходящей неделе общественно резонансной темой стало отключение энергоблоков государственной компании «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

Так, с 5 мая в Украине работают только 10 из 15 атомных энергоблоков, (четыре перевели в плановый ремонт, один – вывели в резерв). В целом же, согласно графику эксплуатации энергоблоков АЭС, в течение 2020 года на ограниченных мощностях будет работать 9 атомных энергоблоков.

На такой шаг правительство решило пойти в связи с падением потребления электроэнергии, вызванным карантином и рекордной генерацией из возобновляемых источников.

То есть, производство электроэнергии в стране существенно выросло, а потребление снизилось. В этих условиях профильное министерство пошло на экстраординарные меры: ограничить работу атомных электростанций.

Однако непонятно - почему решили отключить дешевые энергоблоки АЭС, а не ограничить солнечные и ветряные электростанции, производящие самую дорогую электроэнергию?

И.о. министра энергетики Ольга Буславец сослалась на требования законодательства, которое гарантирует «зеленым» электростанциям продажу электроэнергии при любых условиях.

«Если мы оставим атомные блоки и при этом еще уменьшим производство на возобновляемых источниках энергии, нам пришлось бы платить и за атомную генерацию, которая избыточная, и за ограничения возобновляемых источников», - прокомментировала решение энергетического штаба Буславец.

В правильности расчетов министерства сомневается глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, который отметил, что некоторое снижение мощности «Энергоатома» может быть оправдано, но не в таких объёмах.

«После остановки блока ЗАЭС-4 на капитальный ремонт была техническая возможность системы, чтобы принять больше атомной энергии: или поднять блок ЗАЭС-2 (вероятно, не на полную мощность), или подгрузить недогруженные блоки других атомных электростанций. Без ограничений «зеленых» это +500МВт, с ограничениями «зеленых» - до +1000МВт. По моему мнению, это было бы оптимальное использование имеющихся у государства ресурсов, поэтому буду эту позицию последовательно отстаивать», - отметил он.

Герус уверен, что из-за отключения атомных энергоблоков государство не заработает миллиарды гривен, а тарифы на электричество для потребителей вырастут.

«На сегодняшний день «Энергоатом» имеет возможность вырабатывать и продавать электроэнергию, которая является самой дешевой. Просто искусственно, вручную выключать государственные атомные блоки - это неправильно и это негосударственная позиция», - подчеркнул депутат.

Данное решение уже успело негативно отразиться на деятельности крупнейших промышленных компаний страны. Так, директор по экономике и финансам украинской трубно-колесной компании «Интерпайп» Денис Морозов заявил, что стоимость электроэнергии для промышленности после таких действий взлетела на рекордные 38 процентов. При этом он отметил, что на отечественном энергорынке не действуют рыночные законы, все решения принимаются в угоду принадлежащему олигарху Ринату Ахметову энергетическому холдингу ДТЭК, в руках которого до двадцати процентов рынка возобновляемой энергетики, остальные доли занимают шведские, китайские и украинские компании.

В связи с профицитом базовой генерации и.о. министра энергетики Буславец поручила сократить закупки ядерного топлива для АЭС и проработать проект майнинга криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта.

Следующая неделя будет короткой – всего четыре рабочих дня. Но за это время должно произойти немало важных событий: правительство планирует завершить переговоры с МВФ, Госстат опубликует данные о ВВП за первый квартал, а украинский веб-сайт компании IKEA обещает начать продажу товаров.

Александр Куницкий