Баланс недели: Кабмин возобновляет работу рынков и ограничивает зарплаты руководителям госпредприятий, а Нацбанк вводит в обращение новую монету

Коронавирус продолжает определять повестку дня жизни украинцев, но если раньше глаза и уши миллионов наших граждан были всецело направлены на ежедневную сводку новостей о количестве инфицированных, летальных исходов, выздоровевших, то теперь фокус стал смещаться на насущные экономические проблемы, возникшие из-за карантина и разворачивающегося кризиса.

Эпидемия коронавируса уже не пугает, а вот перспектива остаться без работы, без средств существования из-за жестких запретов тревожит миллионы украинцев. И власти не могут этого не учитывать. Чтобы удержать национальную экономику от скатывания в глубокую пропасть, надо думать о постепенном возвращении к нормальному состоянию и стимулах развития.

Понимая, что наиболее уязвимым для негативного влияния карантина является микро-, малый и средний бизнес, Кабмин 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков при соблюдении жестких норм обслуживания.

Это уже не первая попытка открыть рынки: 31 марта Минздрав рекомендовал разрешить их работу, но уже через две недели отказался от этого из-за несоблюдения представителями торговли противоэпидемиологических норм.

Детализация свежего разрешения наталкивает на мысль, что в этот раз Кабмин хочет сделать все правильно. В частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подчеркнул, что деятельность 872 продовольственных рынков будет возобновлена только при соблюдении санитарных норм, которые были предложены главным санитарным врачом.

«Будут дополнительные элементы контроля: это - участие двух инспекторов Госпродпотребслужбы на каждом из таких рынков», - сказал министр.

Но не рынками едиными. На том же заседании в среду Кабмин поддержал законопроект, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии.

«Если предприниматель не сможет показать доход, поскольку не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Гарантом выступит государство. Важно, чтобы бизнес беспрепятственно имел возможность получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса. Надеюсь, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения», - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию в скором времени правительством и Нацбанком программы ипотеки для населения по ставке около 10 процентов и кредитов малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам.

Очевидно, что такой пакет финансовой помощи невозможен без эффективной работы налоговой и таможни. Поэтому после увольнения на прошлой неделе руководителей этих служб Сергея Верланова и Максима Нефодова правительство достаточно быстро назначило исполняющих обязанностей глав налоговой и таможни, а уже 29 апреля Кабмин назначил нового полноценного руководителя налоговой службы – Алексея Любченко.

Война с высокими зарплатами чиновников

На уходящей неделе Кабинет министров принял решение с апреля и до конца карантина, ограничить суммой в 47 тысяч гривен уровень зарплат руководства государственных компаний и вознаграждений членов наблюдательных советов. Это решение распространяется также на зарплаты руководителей госбанков и их набсоветов.

Общественное возмущение заоблачными зарплатами глав госкомпаний, членов набсоветов уже не один год является одной из базовых характеристик восприятия украинцами власти, поэтому небольшое «ухудшение» жизни государственных менеджеров должно хоть немного, но все же понизить градус социальной напряженности.

Вышедшая на уходящей неделе статистика Госстата по средней заработной плате показала, что украинцы медленно, но уверенно «подбираются» к руководителям госкомпаний, а благодаря решению Кабмина даже можно заметить легкие очертания мифической социальной справедливости. Так, согласно данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте 2020 года выросла по сравнению с мартом 2019 года на 11,8 процента - до 11 446 гривен, при этом реальная заработная плата выросла на 9,3 процента.

Новая монета в 10 гривен

Новостями для кошельков украинцев на уходящей неделе поделился и Нацбанк. С 3 июня регулятор введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Представители Нацбанка подчеркнули, что это решение является частью комплексного процесса по оптимизации и обновлению банкнотно-монетного ряда гривни, который продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

Большинство украинцев вряд ли согласится с тезисом, что это приведет к удобству наличных расчетов, так как все мы, или почти все, неоднократно злились из-за появления в наших кошельках целых пригоршней новых монет, которые постоянно вылетают и которые нужно каждый раз выковыривать из наших кошельков при расчетах в магазине.

Стоит отметить, что данное решение, действительно, является частью долгосрочной стратегии и, как показывает опыт той же «еврозоны», такая «монетизация» наличных средств – нормальный и довольно логичный процесс развития физических денег.

Что волнует украинцев значительно больше, так это реальная ценность этих монет, и последняя неделя апреля принесла позитивные новости. На денежном рынке установилось определенное спокойствие.

На майские праздники украинцы ушли с курсом НБУ 26,97 грн/доллар, что на 17 копеек меньше, чем в понедельник. Стоимость евро составила 29,24 грн - на 9 копеек меньше, чем в понедельник. Такое укрепление гривни при отсутствии интервенций Нацбанка на межбанковском рынке свидетельствует, что валютная система Украины сейчас находится в довольно стабильном состоянии.

Подкрепил робкий оптимизм касательно судьбы гривни и в целом финансов государства глава Минфина Сергей Марченко, рассказавший на уходящей неделе, что Украина ожидает до конца года получить от Международного валютного фонда более 3,5 млрд долларов.

«На данный момент идет речь о 3,5 млрд долларах и, соответственно, о двух траншах. Первый транш – 1,75 и второй транш – 1,75 миллиарда», - сказал он.

Более того, министр подчеркнул, что готов уйти в отставку, если Украина не получит кредит Фонда.

В первую неделю мая Госстат должен опубликовать статистику по апрельской инфляции, которая покажет, насколько обнародованные ранее данные по средней заработной плате соотносятся с покупательной способностью украинцев.

Также следующая неделя должна быть последней полной неделей карантина, а значит критически важной для оценки перспектив смягчения запретительных мер и того, как именно это будет происходить. Скорость перезапуска экономики зависит во многом от поведения украинцев в этот период. Поэтому остаемся дома, даем этим позитивные сигналы правительству и готовимся постепенно возвращаться к нормальному рабочему ритму.

Павел Степанец