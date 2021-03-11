Новый "антиофшорный" план Украины. К чему готовиться бизнесу

Кабмин одобрил план по борьбе с утечкой капитала, и Украина намерена пересмотреть список офшорных зон. Он будет откорректирован с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.

Украина пересмотрит список офшорных зон. Кабинет министров уже утвердил план мер по недопущению уклонения от уплаты налогов и предотвращению отмывания средств в «тихих гаванях».

Планом предусматривается:

обновление украинского перечня офшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей и Организации экономического сотрудничества и развития;

активизация действий по предотвращению незаконного вывода средств за рубеж, в том числе в офшорные зоны, незаконного перемещения товаров на основании поддельных счетов-фактур (инвойсов);

обязательства по предоставлению правоохранительным органам обобщенных материалов, сформированных по результатам осуществления мониторинга финансовых операций, и выявление тех, которые могут быть связаны с легализацией доходов от налоговых преступлений;

введение автоматического обмена информацией с налоговыми органами других стран, в частности, согласно Общему стандарту отчетности (CRS).

Кроме того, будет происходить дальнейшая имплементация Плана действий BEPS путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов. И еще один пункт плана направлен на «применение мер налогового контроля по предотвращению рисков необоснованного формирования плательщиками налога на добавленную стоимость налогового кредита с учетом категории рискованности субъектов хозяйствования - участников схем уклонения от налогообложения».

Офшорные обязательства

Все перечисленное - обязательство Украины по внедрению европейских стандартов «чистки» офшоров. Борьба с ними на глобальном уровне длится многие годы. Хотя изначально «тихие гавани» ничего криминального в себе не содержали.

Термин «офшор» происходит от английского «off shore» - «вне границ». На деле это означает, что законодательство страны, попадающей в этот разряд, позволяет полностью или частично освободить от налогов компании, принадлежащие иностранным лицам. Налогом облагается только та деятельность фирмы, которая ведется на территории такого государства. Все остальное - вне налогообложения. И офшорные договоры составляются согласно международному праву.

Но со временем офшоры превратились в мощную цепочку уклонения от налогов. Прибыль компаний, которые активно пользуются «налоговым раем», исчисляется миллиардными суммами. И эти средства, в обход налогового законодательства, «уплывают» из государств, где такие компании занимаются основной деятельностью.

В реальности это выглядит так: в офшоре регистрируется, к примеру, «дочка» украинской компании, в стране-«зачатия» она не работает, да и собственниками ее являются иностранные лица. Вместо традиционного налогообложения для таких фирм часто используется только фиксированный ежегодный сбор. Вся жизнедеятельность офшорной компании контролируется законами страны регистрации.

На каждой офшорной территории создаются специальные списки фирм, а за нарушения «режима» накладывается штраф (могут даже вывести из перечня разрешенных). Но для уклонения от таких правил бизнес давно задействовал «серые» схемы.

Понятно, что для крупного бизнеса офшор – это возможность практически легально, без какого-либо налогообложения, выводить за границу огромные суммы средств и минимизировать налоговые обязательства. Но любителям «налогового рая» в последние годы жить стало несладко.

В 2013 году мир начал активно бороться с «тихими гаванями». Именно тогда был представлен план BEPS – «Base erosion and Profit Shifting» - глобальный проект по борьбе с уклонением от налогообложения и выводом денег в офшоры. Эти меры были разработаны странами-членами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в основном, «Большой двадцатки». Идея сводится к тому, чтобы установить для всех единые налоговые правила игры. Результатом должно стать то, что бизнес не сможет избежать налогообложения, а государственные бюджеты пополнятся поступлениями.

Механизм BEPS особо важен для развивающихся стран, к которым относится и Украина, поскольку они особенно зависят от налога на прибыль предприятий.

С 1 января 2017 года Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР. Наша страна обязалась имплементировать так называемый Минимальный стандарт Плана действий BEPS - обязательные четыре мероприятия из пятнадцати предложенных. В 2018 году Украина подписала многостороннюю конвенцию об избежании двойного налогообложения. А в 2019 году Верховная Рада приняла президентский законопроект «О ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мер, которые касаются соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения», который позволит Украине внести необходимые изменения во все действующие международные договоры, дабы прекратить двойное налогообложение.

Что касается списков офшорных зон, то они постоянно пересматриваются ЕС. Последние изменения были внесены в 2020 году. Корректировка перечня основана на принципах сотрудничества офшорных зон с Глобальным форумом ОЭСР по вопросам прозрачности и обмена информацией. Списки разделяются на черные («неконтактные») и серые («частично идущие на сотрудничество»). И к тем, и к другим применяются различные санкции. А «сотрудничество» подразумевает раскрытие информации об офшорных компаниях и принятии законодательства, невыгодного для владельцев такого бизнеса.

Другими словами, бизнесу, ведущему «офшорную» деятельность, необходимо быть готовым представить по первому требованию дополнительную информацию об иностранных партнерах из стран, попавших в списки «налогового рая». Если это «черный» список, то для бизнеса такая «дружба» чревата немалыми сложностями: жесткие проверки фискальными органами, возможны даже судебные разбирательства.

Украинский список офшоров

Кабинет министров в 2020 году внес изменения в перечень офшорных зон. С учетом закона от 2019 года «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в перечень офшорных зон была добавлена Панама.

Сейчас перечень «тихих гаваней» включает в себя 42 страны и территории, в частности:

Британские зависимые территории: Остров Гернси; Остров Джерси; Остров Мэн; Остров Олдерни.

Центральная Америка: Белиз; Панама.

Европа: Андорра; Гибралтар; Монако.

Карибский регион: Ангилья; Антигуа и Барбуда; Аруба; Багамские Острова; Барбадос; Бермудские Острова; Британские Виргинские Острова; Виргинские Острова (США); Гренада; Каймановы Острова; Монтсеррат; Нидерландские Антильские Острова; Пуэрто-Рико; Сент-Винсент и Гренадины; Сент-Китс и Невис; Сент-Люсия; Содружество Доминики; Теркс и Кайкос; Тринидад и Тобаго.

Африка: Либерия; Намибия; Сейшельские Острова.

Тихоокеанский регион: Вануату; Гуам; Маршальские Острова; Науру; Ниуэ; Палау; Острова Кука; Американское Самоа; Фиджи.

Южная Азия: Мальдивская Республика.

Член исполкома украинского общества финансовых аналитиков, адвокат Тарас Коваль отметил, что в 2017 году Украина немного «кривовато» присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках ОЭСР в плане внедрения стандартов инициативы BEPS. Затем еще два года до принятия соответствующего закона государство дало отсрочку бизнесу для приведения своих дел «в норму». Но и потом вступление в силу закона продлили до 2022 года. И это не случайно.

«Нужно понимать, что все новое нужно вводить так, чтобы не навредить – дать возможность в дальнейшем развиваться. Именно поэтому отечественный бизнес попросил об отсрочке, чтобы со всеми новшествами разобраться, воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет инициатива BEPS, привести свои организационные структуры в порядок. Ведь производная всех изменений – это налогообложение», - подчеркнул эксперт.

Теперь же, по словам адвоката, украинский бизнес должен свыкаться с теми правилами игры, которые существуют в мире.

«Мы очень долго не принимали их, не подписывали международную конвенцию, не вводили нормативы в действие. Дали возможность бизнесу подумать. Но назад пути нет. Большой украинский бизнес уже подготовился к нововведениям. Кто этого не сделал, занимается этим прямо сейчас. Мы слышим время от времени от нашего законодательного органа заявления, что это была последняя отсрочка. Так и должно быть», – резюмировал эксперт.

Новый «антиофшорный» план Украины разработан для активизации борьбы с уклонением от уплаты налогов. И, по словам юриста частной практики Сергея Царенко, c учетом внедрения в нашей стране европейского принципа BEPS, бороться будет намного легче. По его словам, любителям «налогового рая» будет сложнее проводить свои «серые» схемы вывода капитала. «Принципы ЕС относительно «сотрудничества» с офшорами - четкие и достаточно жесткие», - подчеркнул юрист.

Главное, чтобы Украина внедрила их в полной мере и побыстрее. На что и остается надеяться.

Нана Черная

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