Американский экономист, предсказавший кризис 2008 года, Нуриэль Рубини предостерег инвесторов от покупки биткоинов по примеру Илона Маска и предрек криптовалюте новый обвал.

Известный американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, предостерег от покупки биткоинов и предсказал криптовалюте новый обвал.

Об этом он написал в колонке для Financial Times.

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По мнению экономиста, фундаментальная ценность биткоина равна нулю и была бы вообще отрицательной, если бы к майнингу криптовалюты применялись соответствующие налоги на выбросы углерода.

По мнению Рубини, утверждения о том, что биткоин — «цифровое золото», подпитывают пузырь на рынке криптовалют. Экономист уверен, что этот пузырь снова лопнет, как это уже было к 2017 году.

Также Рубини заявил, что называть биткоин и другие токены валютой некорректно, поскольку они не являются расчетной единицей или масштабируемым средством оплаты.

Он добавил, что хоть Tesla и заявила о планах принимать оплату в криптовалюте, другие крупные компании «почти не используют» эту опцию. По мнению экономиста, использование токенов — «фактически возвращение к бартеру».

Также Рубини считает неправильным называть криптовалюты «активами». Он подчеркнул, что в отличие от ценных бумаг и коммерческой недвижимости они не создают денежный поток. Также криптовалюты не имеют практического применения, которое есть у золота и жилой недвижимости.

«Это всего лишь игра на спекулятивном пузыре, даже хуже, чем тюльпаномания, поскольку цветы имели и до сих пор имеют практическую ценность», — отметил экономист.

Рубини добавил, что криптовалюты не децентрализованы и основную часть объемов добычи биткоина контролируют майнеры-олигополисты. Также он добавил, что слишком большой контроль над криптовалютами сохраняют их создатели.

Американский экономист подчеркнул, что биткоин не входит в портфель серьезных институциональных инвесторов.

«Многие из его покровителей — болваны, которыми манипулирует армия корыстных инсайдеров и продавцов змеиного масла. Илон Маск из Tesla и Майкл Сэйлор из MicroStrategy могут сделать ставку на биткойн. Это не значит, что вам следует», — заключил Рубини.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Биткоин и Tesla

9 февраля 2021 года стоимость биткоина впервые превысила $48 тысяч. Он резко подорожал на фоне новости о том, что компания Tesla инвестировала в криптовалюту $1,5 млрд.

Как менялся курс криптовалюты

В феврале 2020 года на фоне падения мировых фондовых рынков биткоин уверенно рос. 9 февраля цена криптовалюты пересекла отметку в $10 тысяч впервые с октября 2019-го.

Цена криптовалюты 13 марта 2020 года упала на 32% до $3915, что было самым низким показателем с марта 2019 года.

11 мая 2020 года состоялся "халвинг" биткоина (BTC). Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад - контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, Nasdaq и S&P 500 обвалились на 9,5 процента по итогам торгов 12 марта. Это стало рекордным падением с 19 октября 1987 года, известного как "черный понедельник".

По состоянию на 28 июля 2020 года в начала карантина биткоин подорожал в три раза.

По состоянию на 21 октября 2020 года курс биткоина, который обвалился в начале сентября, достиг 12,291 доллар за монету.

22 октября 2020 года стоимость биткоина поднялась до годового максимума.

4 ноября 2020 года, в день президентских выборов в США курс биткоина поднялся выше $14 тысяч.

18 ноября 2020 года стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года превысила $18 тысяч.

16 декабря биткоин установил сразу три рекорда.

30 декабря 2020 года курс биткоина поднялся до $29 тысяч.

По состоянию на 8 января 2021 года стоимость биткоина превысила $40 тысяч.

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Автор: Елена Коваленко