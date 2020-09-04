Соответствующие данные Шевченко внес в единый госреестр деклараций об имущественном состоянии.

Зарплата председателя НБУ Кирилла Шевченко за август 2020 года составила 477,7 тыс. грн.

Соответствующие данные Шевченко внес в единый госреестр деклараций об имущественном состоянии, уведомив о существенном изменении своих доходов.

Читайте такжеГлава Нацбанка рассказал международным инвесторам, будет ли меняться политика регулятора

В графе заработная плата по основному месту работы (Нацбанк Украины) указан доход 477 791 грн.

Как уточняет Minfin, зарплата первого заместителя главы НБУ Катерины Рожковой составила в августе 316 тыс. грн.

Бывший глава НБУ Яков Смолий получил в апреле 417 тыс. грн зарплаты.

Снятые ограничения

13 апреля Верховная Рада ограничила зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов госкомпаний суммой в 47 тыс. грн — 10 минимальных зарплат.

13 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №3708, предусматривающий отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен.

28 августа Конституционный суд отменил это ограничение для чиновников.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН