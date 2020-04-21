Верланов: объем схемного налогового кредита в марте будет стремиться к нулю

Глава налоговой рассказал о прекращении схем с НДС и бенефициарах медиа-атак на ГНС.

Медиа-атаки на Государственную налоговую службу - это реакция на первую в истории Украины реальную борьбу с махинациями с налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом в интервью НВ заявил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов, передает РБК-Украина.

По словам Верланова, несмотря на то, что абсолютное большинство попыток зарегистрировать схемный кредит налоговая сегодня блокирует, законодательство Украины построено таким образом, что некоторые операции, вопреки их признанию рисковыми, могут проводиться.

"Налоговая как гражданский, а не правоохранительный орган, по закону на это влиять не может, однако каждый месяц мы формируем список таких компаний с перечнем рисковых операций и согласно известному 543-му приказу о взаимодействии Государственной налоговой службы и налоговой милиции, передаем эту информацию в Государственную фискальную службу", - сказал Верланов.

По его словам, дальнейшая судьба этой информации - уже в компетенции налоговой милиции, которая ему не подчиняется.

"В среднем два-три миллиарда гривень в месяц, количество компаний - от 600 до 1500. После того как мы осенью 2019 года начали закрывать эти схемы, соответственно и суммы, и количество компаний стали меньше. А сейчас постановление 1165 позволило нам сделать радикальный прорыв. 22 апреля мы уже будем иметь полную аналитику по марту и сможем продемонстрировать скептикам, что времена махинаций с НДС остались в прошлом", - добавил Верланов.

Также Сергей Верланов отметил, что с самого начала работы новой Государственной налоговой службы проводится улучшение администрирования налога на добавленную стоимость, совершенствование риск-ориентированной системы.

"Нами были разработаны изменения в критерии риска, это так называемое постановление 117, которое было принято в мае прошлого года - это первая предпосылка, которая сделала жизнь наших махинаторов гораздо сложнее. Потом мы посмотрели, как работает это постановление и еще его усовершенствовали, приняли новые критерии риска и новую систему мониторинга налоговых накладных. Это так называемое постановление Кабмина 1165, которое было принято в декабре, а работать оно началос 1 февраля 2020 года", - отметил глава ГНС.

Верланов отмечает, что после внедрения этого постановления и неукоснительного его выполнения по всей Украине схемы были перекрыты, а все "пересорты", "скрутки" - и, соответственно, люди, которые десятилетиями на этом наживались, были отрезаны от этого источника доходов. "Не удивительно, что они теперь открыто воюют с командой налоговой...", - подчеркнул Сергей Верланов.

Полную версию интервью Сергея Верланова можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев опроверг информацию относительно недополучения бюджетом 5 млрд от НДС.

Как сообщало РБК-Украина, по словам главы ГНС, впервые в истории Украины схемы по НДС прекращены.