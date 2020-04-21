Южная Корея выделила Украине $700 тысяч для борьбы с коронавирусом

Средства потратят на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.

Правительство Республики Корея выделил Украине 700 тыс. долларов США на противодействие эпидемии коронавируса.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, этому решению предшествовали разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.

Выделенные средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.

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"Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", - заявил глава МИД.

Также Кулеба выразил глубокую благодарность корейским партнерам за такую важную помощь для Украины. По его словам, эти средства значительно усилят обороноспособность Украины в противостоянии коронавирусу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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