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Южная Корея выделила Украине $700 тысяч для борьбы с коронавирусом

14:24, 21 апреля 2020
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, этому решению предшествовали разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.

Выделенные средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.

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"Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине", - заявил глава МИД.

Также Кулеба выразил глубокую благодарность корейским партнерам за такую важную помощь для Украины. По его словам, эти средства значительно усилят обороноспособность Украины в противостоянии коронавирусу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 21 апреля зафиксировано 6 тыс. 125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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