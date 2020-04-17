Зеленский о поддержке Украины со стороны МВФ: это как кровь для организма

Президент отметил, что украинская власть договорилась о выделении Украине "минимум 8 миллиардов долларов от МВФ" и отметил, что Украина в случае подписания меморандума с Фондом может привлечь больше средств от других организаций и партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Украина в нынешней ситуации нуждается в поддержке со стороны Международного валютного фонда так же, как человеческий организм нуждается в крови.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос, может ли Украина в нынешних условиях выжить без кредита МВФ, Зеленский сказал: "Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, а зачем нам довести ситуацию до дефолта, а зачем нам эти все испытания? Их и так много... А зачем? Если у нас есть действительно такая поддержка, она для нас важна. Если бы это было в другие времена, если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить – выгодно нам, не выгодно нам. Сейчас это как кровь для организма человека".

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Президент отметил, что украинская власть договорилась о выделении Украине "минимум 8 миллиардов долларов от МВФ" и отметил, что Украина в случае подписания меморандума с Фондом может привлечь больше средств от других организаций и партнеров.

"В целом Мировой банк, МВФ, деньги Евросоюза, это где программа 10 млрд, но рассчитываем хотя бы на 8. Я вижу 10 млрд, плюс я разговариваю почти каждый день с лидерами других стран – ОАЭ, Азербайджана, Канады, Германии, США. Мы разговариваем, то есть у нас будет больше денег – где-то это гуманитарная помощь, где это льготные кредитные деньги, все зависит от сигнала. Сигнал для них? Один – меморандум с МВФ. Это о доверии к Украине", - подчеркнул глава государства.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долларов в декабре 2019 года. Решение о новой программи должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

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В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а потом в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в переговорах с украинской властью новой программы финансирования и возможность увеличения ее объема, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельную реформу.

В Министерстве финансов заявили, что продолжают переговоры с МВФ о подписании новой программы финансирования и рассчитывают до конца года получить от Фонда до 5 млрд долларов кредита.