МВФ расширил доступ к экстренному финансированию стран в условиях кризиса

10 стран уже получили чрезвычайную помощь от фонда.

Международный валютный фонд (МВФ) удвоил годовые лимиты доступа для экстренного финансирования в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на главу фонда Кристалину Георгиеву, участвовавшую во встрече с министрами финансов и управляющими центральных банков стран G20.

"Вы призвали фонд ускорить реагирование на кризис для развивающихся рынков и развивающихся стран. И мы следовали этому призыву. Мы удвоили годовые лимиты доступа для экстренного финансирования. Более 100 стран уже обратились к нам, и к концу этого месяца половина запросов будет одобрена нашим советом. Десять стран уже получили чрезвычайную помощь", - сказала Георгиева.

Также она рассказала, что сейчас в фонде обсуждается новая линия краткосрочной поддержки ликвидности для стран с сильной экономикой.

"Как вы знаете, мы прогнозируем глубокую рецессию в 2020 году и лишь частичное восстановление в 2021 году. Чтобы помочь странам преодолеть глубину рецессии и поддержать их восстановление, мы готовы использовать наш полный набор инструментов и огневую мощь в 1 триллион долларов, помня о необходимости разумно использовать программы и укреплять надлежащее управление", - сказала Георгиева.

Кроме того, Георгиева сообщила, что для помощи странам с низким уровнем дохода МВФ планирует утроить льготное кредитование.

"Мы срочно изыскиваем новые кредитные ресурсы на 18 миллиардов долларов для Фонда роста и сокращения бедности, и нам также, вероятно, потребуются субсидии не менее 1,8 миллиарда долларов США. Мы также рассмотрим, может ли использование специальных прав заимствований быть полезным в этом контексте", - отметила глава МВФ.

По словам Георгиевой, МВФ планирует тесно сотрудничать с другими международными институтами и форумами, а также с заинтересованными сторонами, чтобы помочь странам-членам преодолеть кризис и выйти из него более устойчивыми.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.

МВФ прогнозирует падение экономики Украины в текущем году на 7,7%. По оценкам Фонда, среднегодовая инфляция в 2020 году составит 4,5%, в 2021 - 7,2%.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиарда долларов в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран, для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а затем в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 триллион долларов.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования и возможность увеличения ее объема, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельную реформу.

В Министерстве финансов заявили, что продолжают переговоры с МВФ о заключении новой программы финансирования и рассчитывают до конца года получить от Фонда до 5 миллиардов долларов кредита.