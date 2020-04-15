Украинские банки смогут удаленно идентифицировать клиентов - НБУ

Это обусловлено вступлением в силу обновленного закона о противодействии легализации доходов, согласно которому Нацбанк разработал новые инструменты и способы удаленной идентификации.

Украинские банки с 28 апреля смогут проводить идентификацию и верификацию клиентов без их личного присутствия.

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Как сообщается на сайте НБУ, это обусловлено вступлением в силу обновленного Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Согласно этому закону, Нацбанк разработал новые инструменты и способы удаленной идентификации, утверждение и внедрение которых ожидается до конца апреля.

В частности, банки смогут использовать систему BankID НБУ и электронную подпись, либо проводить видеоидентификацию.

Также сообщается, что регулятор работает над нормами регулирования идентификации и верификации клиентов для небанковского финансового рынка, которые начнут работать после перехода финансовых компаний под регулирование НБУ в рамках проекта "сплит".

Справка УНИАН. BankID представляет собой систему Национального банка для электронной дистанционной идентификации физических лиц. С ее помощью пользователи могут получать удаленный доступ к административным (государственным), финансовым и коммерческим услугам.