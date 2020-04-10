51 японская компания уже обанкротилась из-за пандемии COVID-19

Кризис нанес ущерб третьей по величине экономике мира.

Пандемия коронавируса повлекла банкротство 51 компании в Японии. Таким образом, кризис в сфере здравоохранения нанес ущерб третьей по величине экономике мира.

Об этом сообщает Reuters.

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Банкротство преимущественно касалось гостинично-ресторанного бизнеса. Более того, с кризисом столкнулся похоронный бизнес, поскольку люди воздерживаются от погребальных церемоний.

Эксперты отмечают, что банкротство может распространиться и на компании других отраслей.

Как сообщал УНИАН, из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует крупнейший обвал мировой экономики со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.