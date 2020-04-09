Доллар в обменниках подскочил до 27,60 гривни

Стоимость евро выросла до 29,95 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга, 9 апреля, после трехнедельного укрепления подскочила до 27,60 гривни за доллар, или на 40 копеек по сравнению с предыдущим днем.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем выросла на 35 копеек - до 29,95 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,15 гривни за доллар, евро – 29,20 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, спрос на валюту на межбанковском валютном рынке 8 апреля после двухнедельного затишья снова несколько превысил предложение. В результате НБУ продал на рынке 44,5 миллиона долларов, а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривни за доллар.