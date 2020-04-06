Зеленский обсудил с Помпео предоставление Украине кредитных гарантий от США

Президент поблагодарил США за выделение целевой помощи Украине в 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу и возможность получения Украиной от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики.

Как передает пресс-служба Офиса президента, Зеленский выразил поддержку США в борьбе с пандемией и соболезнования американцам, которые потеряли близких.

Президент Украины пожелал скорейшего выздоровления больным.

«США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья», - сказал Зеленский.

Читайте такжеПрезидент инициировал программы для поддержки бизнеса во время коронавируса

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом. «Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 млн долларов на борьбу с коронавирусом», - сказал Зеленский.

«Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики, - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров», - говорится в сообщении

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Также Зеленский проинформировал о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в «нормандском формате», которая состоялась в декабре прошлого года.