В Нацбанке заверили, что ограничений на снятие депозитов не будет

Нацбанк также будет предоставлять кредитные каникулы на период карантина.

В Национальном банке заверили, что не будет ограничений на снятие депозитов для населения.

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Об этом в эфире Громадського радио заявил директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Виталий Ваврищук.

«Мы не наблюдаем оттока депозитов, оттока депозитов фактически нет. Банки выполняют обязательства. Я могу гарантировать, что не будет ограничений на снятие депозитов населения», – сказал Ваврищук.

По его словам, Нацбанк также будет предоставлять кредитные каникулы на период карантина.

«В этот сложный период до завершения карантина банки готовы идти на уступки и откладывать возврат основной суммы кредита в многих случаях они готовы откладывать и уплату процентов. Конечно каждый должен обратится в банк индивидуально. Каждый должен предоставить свидетельство того, что есть определенные трудности с ограничениями из-за пандемии», – добавил директор департамента финансовой стабильности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который предполагает, что среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 29,5 гривни за доллар США.

Национальный банк Украины в марте потратил на поддержку гривны 2,2 млрд долл. из резервов. С начала года продажа валюты нацбанком на межбанковском валютном рынке превысил ее покупку на 1,4 млрд долл.

С середины марта ряд банков в Украине приостановила продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблемы с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.