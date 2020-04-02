Нефтяной кризис: на сколько упадут цены на украинских АЗС

На мировом нефтяном рынке наблюдается уникальная ситуация. С одной стороны, из-за пандемии китайского коронавируса и введенных властями многих стран жестких карантинных мер спрос на нефть в мире существенно упал.

С другой стороны, не утихает начавшаяся в начале марта ценовая война между Саудовской Аравией и Россией, которые не смогли договориться о сокращении добычи «черного золота», что могло бы сдержать падение цен. Крупнейшие нефтедобывающие страны, преследующие свои интересы, наоборот - принялись усердно наращивать производство.

Такая незаурядная ситуация, когда спрос падает, а предложение растет, привела к тому, что цены на нефть обрушились до рекордно низких значений.

Так, в первом квартале 2020 года нефть марки Brent рекордно подешевела на 66 процентов, WTI - на 67 процентов. По состоянию на 1 апреля фьючерсы на нефть марки Brent снизились до 25,41 долларов за баррель, а WTI - до 20,11 долларов за баррель.

Это самый низкий уровень цен с 2002 года.

Более того, стоимость барреля российской нефти Urals на рынке Северо-Западной Европы снизилась до минимального уровня с 1999 года – 10,5 долларов. Формульные же цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными. То есть, расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи Urals в портах Европы.

Эксперты допускают, что такие низкие цены сохранятся в течение довольно длительного периода. Ведь даже, если крупнейшие страны-производители нефти договорятся о сокращении добычи с целью стабилизации ситуации, спрос вряд ли в ближайшее время увеличится. Сегодня никто не может спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса и возобновится экономическая активность на мировых рынках.

Однако для украинцев главный вопрос в том, как такая непростая мировая конъюнктура отобразится на отечественной экономике и украинских добытчиках углеводородов? И упадут ли цены на украинских заправках вслед за стоимостью нефти?

Парадоксы борющегося за выживание рынка

Украина ежегодно импортировала нефтепродуктов на сумму около 5 миллиардов долларов. Импорт покрывает около 80 процентов потребляемых нефтепродуктов в стране.

Внутренняя розничная цена зависит от трех основных факторов: котировок нефти на мировом рынке, курса национальной валюты и дефицита или профицита продукта на рынке.

По данным Антимонопольного комитета, с декабря 2019 года цены на бензины и дизтопливо на АЗС Украины снизились в среднем на 13 процентов. С одной стороны, этому способствовало падение мировых цен на нефть, а с другой стороны, девальвация украинской валюты выступила сдерживающим фактором и не дала ценам просесть еще сильнее.

При этом в АМКУ уверены, что на отечественном розничном рынке нефтепродуктов есть потенциал к более существенному снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на три-пять гривен за литр.

Необходимость дальнейшего снижения цен АМКУ попытался донести до руководителей крупных сетей АЗС на встрече, которая состоялась 31 марта.

«Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердила расчеты комитета - условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую позицию. Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен», - отметили Антимонопольном комитете.

В свою очередь, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн не столь оптимистичен в прогнозах.

По его данным, благодаря стабилизации валютного курса стоимость бензина на украинских АЗС действительно имеет потенциал к снижению на около 3 гривен за литр.

«Стабилизация валютного курса на межбанке, а также перспектива получения помощи от МВФ (которая среди прочего призвана поддержать гривню) укрепляет прогноз на дальнейшее снижение (цены бензина на АЗС – УНИАН). Потенциал – до 3 гривен/литр», - отметил Куюн.

Однако, такой расчет подходит для «мирного» времени, а в условиях карантина, падения деловой активности и соответствующего снижения продаж на АЗС на 20-40 процентов очень сложно предвидеть, как поведет себя рынок.

По словам Куюна, сети автозаправочных станций могут, например, увеличить наценку, чтобы компенсировать падение продаж и не вылететь с рынка.

«Постоянные расходы остаются, к ним добавляются немалые «карантинные», и при этом доходы (читай - продажи) падают. Как сохранить бизнес (читай - людей)? Ответ универсальный для любого бизнеса: только за счет увеличения наценки. Если мартовский потенциал снижения съела девальвация, то сегодня экономику АЗС уже вовсю съедает крушение продаж», - отметил эксперт.

«Неясна глубина наступившего кризиса, да и ситуация в целом не имеет аналогов. Использовать обычные алгоритмы вряд ли уместно. Поначалу было мнение, что немалая часть заправок закроется. Вынужден признать: нет, не закроются. Будут убытки, но они продолжат работать, чтобы как минимум защититься от мародеров», - добавил Куюн.

Также он подчеркнул, что сложившаяся ситуация создает идеальные условия для реанимации теневого рынка.

«Как на это будет реагировать «белый» бизнес, пока неясно, опрос ключевых игроков такого понимания не выявил. Если будет совсем тяжко, первым под нож пойдет персонал, - еще тысячи безработных. Но по всему видно, что запас еще есть, в том числе по цене, благо, внешний рынок остается низким», - отметил эксперт.

Удар по добыче

Наступивший нефтяной кризис несет серьезную угрозу и добывающим предприятиям. В США уже обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти. Компания Whiting Petroleum Corp заявила, что намерена подать заявление о защите от кредиторов согласно закону о банкротстве. Среди причин банкротства компания указала на низкие цены на нефть и газ, неопределенность на рынке из-за нового коронавируса и саудовско-российскую ценовую нефтяную войну.

В Украине ситуация не менее сложная.

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны - «Укрнафта» заявила, что без поддержки руководства Украины предприятию грозит финансовый коллапс и остановка производства из-за падения спроса на нефтепродукты и рекордного снижения цен на нефть.

Компания ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20 процентов. В то же время, цены на нефть марки Urals (главный индикатив для продажи нефти украинского происхождения) упали до значений, которые существенно ниже уровня полной себестоимости нефти «Укрнафты» с учетом рентной платы и других платежей в бюджет.

Ситуация обостряется из-за того, что еще до падения цен «Укрнафта» накопила около 420 тысяч тонн нефти и конденсата (добычи в декабре-марте), которые компания не смогла реализовать на государственных аукционах из-за того, что устанавливаемые государством стартовые цены не соответствовали рыночному уровню и покупатели отказывались покупать сырье.

Во избежание негативного сценария развития, «Укрнафта» предложила правительству принять решение о введении для нефтегазодобывающих компаний «налоговых каникул» по уплате рентных платежей сроком до конца 2020 года, или внести изменения в Налоговый кодекс, которые временно снизили бы ставки рентной платы для нефти и конденсата с нынешних 31 процента до 6 процентов.

Стоит отметить, что «Укрнафта» демонстрирует рост добычи нефти и газа третий год подряд. В 2019 году компания увеличила добычу нефти на 4,7 процента - до 1,5 миллионов тонн. Всего в прошлом году в Украине было добыто 2 миллиона тон нефти.

Более того, компания обещает удвоить добычу нефти в течение десяти лет при условии государственной поддержки и инвестиций, что позволит существенно снизить зависимость нашей страны от импорта, а соответственно и от постоянных колебаний на международных рынках.

В не менее сложной ситуации находится и крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування». Ведь вслед за ценами на нефть вниз летит и стоимость природного газа, что делает привлечение средств в проекты по добыче газа в нашей стране невероятно сложной задачей.

Достижение энергонезависимости – стратегическая цель для нашей страны. Ее выполнение лежит на плечах добывающих компаний, которые неизбежно пострадают от наступившего мирового кризиса. Задача государства не допустить крах этих компаний. Остается надеется, что правительство и крупнейшие игроки рынка найдут способ, как спасти отрасль в это непростое время.

Игорь Орел