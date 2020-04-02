Война с коронавирусом: около 80 стран просят МВФ о финансовой помощи

Страны с развивающимися рынками попросили о помощи на 20 млрд долларов.

В Международный валютный фонд (МВФ) поступило около 80 обращений с просьбой оказать финансовую поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на пресс-брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации.

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Она уверена, что в ближайшее время поступят новые заявки.

"Мы наблюдали необычайный всплеск запросов на чрезвычайное финансирование МВФ - около 80 стран подали заявки, и, скорее всего, поступят еще. Обычно у нас никогда не бывает более нескольких запросов одновременно", - сказала Георгиева.

"Наша текущая оценка финансовых потребностей развивающихся рынков составляет 2,5 триллиона долларов", - добавила глава МВФ.

Она отметила, что Исполнительный совет МВФ уже утвердил первый из этих экстренных запросов для Кыргызской Республики.

Как пишет The New York Times со ссылкой на представителей МВФ, за помощью в фонд обратились в основном страны с развивающимися рынками. В общей сумме в качестве экстренного финансирования они попросили кредит примерно в 20 млрд долларов по нулевой или низкой ставке.

Напомним, ранее Георгиева заявила о вхождении мировой экономики в рецессию. По ее словам, пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году.

Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. В качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам.