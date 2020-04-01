Премьер рассчитывает, что Рада утвердит доработанные изменения в бюджет-2020

Также Шмыгаль поручил Минфину и Минэкономики плотно работать с профильными парламентскими комитетами, чтобы оперативно устранять их замечания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Верховная Рада на следующей неделе утвердит доработанный проект изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

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Об этом он заявил на сегодняшнем заседании правительства.

"На этой неделе правительство подало в Верховную Раду обновленный бюджет чрезвычайной ситуации. Вместе с народными депутатами мы продолжаем работу над госбюджетом, и ожидаем, что Верховная Рада проголосует за него на следующей неделе", - сказал он.

Также премьер поручил Министерству финансов и Министерству развития экономики и сельского хозяйства плотно работать с профильными парламентскими комитетами, чтобы оперативно устранять их замечания.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.