Кабмин разработал несколько вариантов вывода экономики из жесткого карантина

Правительство понимает, что украинцы и бизнес не могут долгое время фактически не работать и не получать доход.

Кабинет министров разработал несколько сценариев вывода экономики из условий жесткого карантина, о чем во время эфира на одном из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеВ Одесской области больной коронавирусом мужчина контактировал почти с 40 людьми

По словам премьера, правительство понимает, что украинцы и бизнес не могут долгое время фактически не работать и не получать доход.

"Стоит вопрос – после пасхальных праздников мы должны понимать, когда мы выйдем на позитивную динамику по заболеваниям, и после этого увидеть, что мы можем сделать. Разработано и сейчас мы просчитываем несколько сценариев. Сценарий, например, китайский – краткосрочного, но очень жесткого ограничения. Сценарий более мягкий, но с очень жестким соблюдением санитарно-гигиенических требований, то есть, масочный режим, определенные социальные дистанции и так далее. Все эти сценарии разрабатываются. Я уверен, что буквально в течение нескольких дней мы будем представлять и говорить, как мы движемся дальше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

Читайте также: