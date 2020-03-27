Удержится ли гривня на плаву в условиях пандемии

Эпидемия коронавируса нанесла удар как по мировой, так и по национальной экономике. Гривня начала падать при первых упоминаниях о проникновении опасного заболевания в страну. Введенный властями карантин и остановка части экономики не предвещают скорой нормализации, но надежда еще есть.

Пандемия распространяющегося по миру опасного коронавируса и предпринимаемые властями ограничительные меры не могли не спровоцировать масштабный экономический кризис. Зарубежные финансовые рынки затрепетали и начали падать. Беда зацепила и Украину с ее слабой, ориентированной на экспорт сырьевых товаров экономику.

С начала марта, когда стало ясно, что коронавирус начал, сея панику, распространяться в Украине, на валютном рынке страны ожидаемо резко повысился спрос на валюту.

Курс гривни, выросший в прошлом году и так долго державший оборону на уровне 25 грн/$, сдался под натиском эпидемии и реакции на нее властей и населения.

Гривня ускорила падение с 10 марта, когда значительно повысился спрос на иностранную валюту, и достигла отметки в 28 грн/$. Национальный банк бросился поддерживать слабеющую национальную валюту масштабными интервенциями, продавая валюту из своих резервов. И лишь несколько дней назад всплеск спроса на доллар на валютном рынке начал затихать.

Начало ли это новой тенденции?

Как сказал УНИАН глава аналитического подразделения группы ICU Александр Мартыненко, спрос на валюту украинского бизнеса и населения на текущей неделе действительно значительно снизился.

«Начало этой недели показало, что ажиотаж на валютном рынке несколько поутих. Во вторник и среду Национальному банку даже не пришлось проводить интервенции по продаже валюты. В то же время, необходимость платить налоги в конце месяца, а также активизация аграриями весенне-полевых работ, повысят спрос бизнеса на гривню», - сказал эксперт.

По словам Мартыненко, дальнейшие негативные новости о распространении эпидемии и новые карантинные ограничения вполне вероятны, следовательно, риски дальнейшего ослабления национальной валюты остаются высокими.

«При отсутствии нового значительного негатива, связанного с коронавирусом, мы ожидаем, что в ближайшие дни обменный курс будет колебаться около 28 грн/$», - отметил эксперт.

Спасательный круг

Эпидемия коронавируса, стремительно обваливающая экономики многих других стран, только набирает свои обороты в Украине.

Карантин, введенный правительством изначально с 12 марта по 3 апреля, на уходящей неделе был продлен до 24 апреля. Работа большинства предприятий Украины парализована, многие люди отправлены в бесплатный отпуск или вовсе потеряли работу.

Правительство лихорадочно урезает расходы госбюджета, пытаясь противостоять кризису. И одним из главных вопросов остается давно ожидаемое достижение соглашения Украины с ключевым кредитором – Международным валютным фондом.

В ночь на пятницу директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева через свою пресс-службу сообщила о прогрессе в переговорах с Киевом по новой программе финансирования. Для подписания документа необходимо лишь Верховной Раде принять закон о совершенствовании системы урегулирования банковских проблем и закон о земельной реформе.

"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед с окончательной доработкой параметров нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", - заявила Георгиева.

Первоначально переговоры шли о получении Украиной по этой программе 5,5 миллиардов долларов, но в последствии стороны договорились, что эта сумма может быть увеличена.

Максим Пархоменко, финансовый аналитик компании «Альпари», считает новый транш МВФ одним из главных факторов, способных изменить уже в ближайшие дни ситуацию на валютном рынке к лучшему.

«В случае реализации программы МВФ в ближайшее дни это будет крайне сильный посыл рынку об изменении ситуации. В этом случае панические атаки уйдут с рынка, а правительству удастся стабилизировать бюджет», - считает эксперт.

По словам Пархоменко, при поддержке МВФ, Украина имеет шансы на стабилизацию курса на текущих отметках в 28 гривен за доллар. Эти меры, по мнению эксперта, могут на первом этапе сбить панику и стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

«При более расширенном пакете помощи свыше $4 млрд, курс гривни не будет удерживаться на текущих отметках и к лету снизится к 26 грн/$. Этот сценарий актуален при окончании карантина в середине апреля, крайний срок 1 мая», - сказал Пархоменко.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова также считает помощь от МВФ решающим фактором поддержки на плаву украинской экономики.

«Тренд к девальвации гривны, который мы наблюдали последние несколько недель, вызван преимущественно психологическими факторами, а не реальным ухудшением платежного баланса (который является базовым фактором средне- и долгосрочного курсового тренда)», - сказала Коробкова в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, пандемия коронавируса и охлаждение мировой экономики будут влиять на платежный баланс разнонаправленно. Так, снижение цен на энергоносители (самая большая статья украинского импорта) и относительно стабильный спрос на агропродукцию (основа нашего экспорта) будут иметь положительное влияние. В свою очередь, ожидаемое "проседание" цен на другие сырьевые товары, которых немало в экспорте, повлияют отрицательно.

«В этих условиях решающим для гривни фактором будет доступ к внешним заимствованиям - для финансирования бюджетного дефицита и выплаты имеющихся долгов. Мировые финансовые рынки сегодня закрыты для нас, и единственный способ получить необходимое финансирование - договориться с МВФ. Это позволит разблокировать доступ и к другим источникам», - сказала Коробкова.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие действующей программы Фонда будет означать для Украины гарантированное ухудшение макроэкономической ситуации.

Удержится ли курс

Сейчас курс гривни колеблется вокруг отметки в 28 грн/$, до которой он снизился с начала коронавирусной паники с уровня 24,5 грн/$. При этом, эпидемия в нашей стране только набирает обороты.

Аналитик инвестгруппы «Универ» Михаил Федоров считает, что перспективы курса гривни даже в условиях пандемии и мирового и национального кризиса вовсе не плачевны.

«В отношении курса гривны я бы не паниковал. Ведь посудите сами, за последний месяц гривня достаточно прочно держала оборону по отношению к доллару, откатившись с 24,5 грн/$ до 28 грн/$. Да, она снизилась в цене, но это снижение по своим масштабам, не идет ни в какое сравнение с тем, что было в прошлом, например, в 2014 или 2008 годах», - считает эксперт.

По мнению эксперта, это относительно небольшое снижение произошло на фоне смены правительства Украины, введения в стране карантина и обвала финансовых рынков в мире. При этом ослабление гривни было сопоставимо со снижением валют других стран с развивающейся экономикой.

«Причиной такого развития событий является то, что у людей, компаний и банков оказалось не так много свободной гривни на руках. Страна еще не успела накопить «жирок» в виде большой нормы накоплений в гривне после прошлого кризиса. И, причем, стоит учитывать, что львиная доля накоплений украинцев и ранее хранилась в иностранной валюте. И продавать и паниковать просто нечем»,- подчеркнул Федоров.

Что касается будущих перспектив гривни, то Федоров считает, что здесь все зависит от действий украинских властей.

«Главное, это, конечно же, действия в отношении пандемии и то, насколько они будут успешными. Но так же немаловажным является уже наболевший вопрос по сотрудничеству с МВФ. И тут, вероятно, может случиться как в поговорке «не было бы счастья, да несчастье помогло». Поскольку без «кризиса» у властей Украины была надежда на то, что страна может обойтись без МВФ, но в текущей ситуации этой надежды уже нет, и власти страны вне зависимости от своих желаний будут сотрудничать с Фондом», - сказал эксперт.

Он отметил, что в этом вопросе за последние пару недель наметился большой прогресс, так как правительство ускорило выполнений условий для старта программы МВФ, что дает надежду на ее скорое окончательное одобрение.

Также эксперт отметил, что влияние объявленного властями карантина на курс гривни не так однозначно.

«Платежный баланс страны может даже улучшиться, поскольку импорт может упасть даже больше, чем экспорт. И плюс к этому, люди ввиду отсутствия доходов вынуждены будут больше продавать валюты из своих резервов для покрытия текущих расходов. Так же стоит учесть, что США, ЕС и другие развитые страны на полную мощность включили свои печатные станки, а это играет на ослабление доллара и евро», - считает Федоров.

Эксперт отметил, что Украина подобных действий не декларировала, и политика НБУ ос ставкой на уровне 10% останется достаточно жесткой, при которой наводнение гривневой ликвидности не ожидается. Поэтому, по мнению аналитика, при определенном стечении обстоятельств, гривна может даже расти в условиях кризиса. И курс скорее пойдет к 26 грн/$, чем к 30 грн/$.

Как видно из прогнозов экспертов, вся надежда остается на то, что украинцы перестанут паниковать и нерационально тратить гривни на бесполезные в условиях карантина доллары и евро, и вскоре подоспеет помощь международных финансовых организаций, которая в нынешних кризисных условиях просто необходима.

И главное сейчас – не допустить обнищания украинцев, многие из которых внезапно остались без работы и без финансовой подушки безопасности.

Екатерина Жирий