Под предлогом невозвращения Приватбанка владельцам хотят обеспечить амнистию Порошенко - нардеп

Нардеп Андрей Холодов считает, что Нацбанк хотят наделить правами "финансового НКВД".

Под предлогом невозвращения Приватбанка владельцам хотят обеспечить амнистию экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Такое мнение высказал народный депутат Андрей Холодов, комментируя законопроект №3260 о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности

«Формально он направлен на то, чтобы сделать невозможным возвращение «Приватбанка» Коломойскому. Но цена такого решения - амнистия по всем делам на финансовом рынке для Порошенко и Гонтаревой. В списке этих дел не только Коломойский с Приватбанком. А еще десятки других бизнесменов и сотни тысяч вкладчиков, которых пустили по миру. В 2014-2016 гг. Нацбанк принял много незаконных решений, в том числе о признании ряда банков неплатежеспособными», - отметил Холодов.

По его словам, это были политические расправы с оппонентами Порошенко, а НБУ использовали «как дубину – и прикрывали все это слоганом про «реформы», «независимость НБУ» и «очистку банковской системы».

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«После выведения с рынка имущество ликвидированных банков продавали за бесценок своим приближенным. МВФ вроде как был не против. Бывшие акционеры украинских банков пошли в суды, некоторые дела выиграли – ликвидация банков признана незаконной. На горизонте Валерии Гонтаревой появились перспектива судебного преследования за принятие незаконных решений и злоупотребление властью. И теперь появляется законопроект 3260, который списывает все вопросы к Порошенко и Гонтаревой под предлогом исключительно дела Коломойского», - отметил Холодов.

По словам нардепа, законопроект №3260 Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Кабмину дает право на финансовом рынке делать все, что считают нужным на основании своего «профессионального суждения».

«Это «суждение» нельзя оспорить в суде. Максимум, что можно – это попробовать получить компенсацию за незаконные решения постфактум. Но условия прописаны так, что это сделать будет нереально. Причем эти права Нацбанку хотят выдать задним числом, чтобы прикрыть Гонтареву и ее команду по делам 2014-2016 гг. Вы владелец банка? НБУ может отжать его в любой момент. И никак вы потом бизнес не вернете. Ну или договаривайтесь с НБУ – ищите коррупционные возможности. Я не понял, это достаточно инвестиционно привлекательно или еще нет?» - написал Холодов.

Он считает, что Нацбанк хотят наделить правами «финансового НКВД».

«Концентрация такой власти в одних руках даст легальную возможность продолжать использовать НБУ в политических целях и поставит решения НБУ выше всей судебной системы. Следующий шаг – право НБУ выдать индульгенцию Свинарчуку? Я за продолжение сотрудничества с МВФ. Но на других условиях», - подчеркнул Холодов.