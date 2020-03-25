"Коронавирусный бизнес". Что происходит с ценами на продукты

Украина, как и практически все страны мира, сейчас переживает тяжелые времена, под стать кризису 2008 года. Всему виной коронавирус, ускоривший рецессию, в направлении которой глобальная экономика и без того шла семимильными шагами. И если для спасения ситуации развитые страны вливают в экономики миллиарды долларов, то наша страна ограничена в средствах. Поэтому и ситуация может закончиться особо плачевно.

Уже сейчас мелкий и средний бизнес вынужденно закрывается на «бессрочные» каникулы, тысячи людей лишаются работы, многие отправляются в неоплачиваемые отпуска, кому-то урезают зарплаты – и это еще повезло! То есть, денег в кошельках у населения становится все меньше и меньше. Власти обещают не бросить в беде – помочь всем, чем возможно. Вот только возможностей не много, бюджет и так трещит по швам. Казалось бы, дела обстоят хуже некуда. Но нет. Как выяснилось, бывает еще хуже.

Цены, Антимонопольный комитет и продавцы

За последнюю неделю в магазинах резко подорожали практически все продукты. Соцсети переполнены гневными постами украинцев. Отреагировал на происходящее Антимонопольный комитет, правда, несколько своеобразно.

«В течение последних дней мы наблюдаем рост розничных цен на некоторые продукты. Антимонопольный комитет фиксирует эти факты, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ», - отмечают в комитете.

А «наблюдает» он следующее: в некоторых регионах - каких именно, не уточняет - с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен АМКУ зафиксировал и в «некоторых» розничных сетях на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь.

Еще одно важное заявление комитета – «для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное».

Логичен вопрос: и что дальше? Долго ли комитет будет собирать информацию, чтобы отреагировать на подорожание продуктов?

Да и его «реакция» на незаконное повышение цен уже имела негативный опыт. Помнится, как в 2012 году АМКУ начал расследование на рынке ритейла из-за картельного сговора 18 торговых сетей (из них 7 - крупнейшие). Признал их действия незаконными и решил оштрафовать на 20 млрд гривен. Но спустя два года передумал, сократил список виновных вдвое, как и сам штраф - до 200 млн гривен. Решил поменять правила игры на рынке. Но ни новых правил, ни уплаты штрафа по сей день никто не видел.

Вот и сейчас на комитет вряд ли стоит надеяться. Тем более, продавцы нашли объяснение повышению стоимости продуктов. К примеру, крупнейшая сеть супермаркетов АТБ пояснила, что подорожание связано со «стремительным ростом отпускных цен поставщиков». Они, якобы, подняли стоимость товаров из-за значительного роста затрат на производство продукции, связанного с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на импортные составляющие себестоимости товара, что имеет прямое отношение к девальвации гривни.

«Во избежание домыслов и слухов, хочу для вас расставить все точки над «і» в вопросе роста цен на продукты питания, а также товары первой необходимости в супермаркетах торговой сети АТБ и во всей сетевой рознице. Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако, не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а также с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны). Со своей стороны, мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы наши клиенты всегда могли получить то, за чем пришли в магазин. И по минимально возможной цене… В данное время компания также прилагает все усилия, чтобы обеспечить стабилизацию роста цен со стороны поставщиков продуктов и товаров первой необходимости. Мы концентрируем все наши силы и ресурсы на том, чтобы помочь своим клиентам максимально комфортно пережить угрозу коронавирусной инфекции и связанный с ней карантин», - написал в Facebook генеральный директор сети продуктовых магазинов АТБ Борис Марков.

Впрочем, такое пояснее ситуации не устроило мэра Киева Виталия Кличко. Но он ограничился лишь обращением к торговым сетям и Антимонопольному комитету.

«Мы понимаем, какой ажиотаж на продукты питания происходит в городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди взволнованы и идут в супермаркеты запасаться продуктами первой необходимости. А отдельные торговые сети пользуются этим для заработков… Я обращаюсь к Антимонопольному комитету и прошу обратить внимание на эту проблему и вмешаться в ситуацию. А владельцев торговых сетей призываю: не поднимайте цены необоснованно! Есть бизнес, а есть мародерство! Сегодня сложно всем, и не надо наживаться на людях в такой сложное для страны время», - заявил Кличко, добавив, что как представитель городской власти не имеет возможности контролировать рыночные цены.

Цены: повысить нельзя снизить

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что имеющиеся негативные факторы могут дать постепенный рост стоимости всех, как отечественных, так и импортных продуктов, на 2-5%. Но не больше. Все, что выше этого уровня, - не обосновано.

«О многом можно говорить в нашей стране - об отсутствии политической воли, о коррупции, но точно не о дефиците продовольствия. Украина обеспечивает себя основными продуктами и ежегодно увеличивает экспорт продукции агросектора почти по каждой культуре или продукту. Главный вопрос возникает относительно цен. Так, за последнюю неделю на 7% выросла мировая цена зерновых, что даст дополнительные поступления в бюджет и валютную выручку, но и, соответственно, увеличит ценники на хлеб, муку и макароны. А тут еще накладывается ослабление национальной валюты. Сейчас сбылась мечта всех аграриев и торговли: люди понесли свои деньги и делают запасы. Все, кто работает в нижнем и среднем ценовом сегментах продуктов и товаров первой необходимости, выкладываются на полную из-за большого спроса. Но на этой неделе это может окончится, поскольку большинство граждан уже сделали большие запасы, потратили на это почти все имеющиеся деньги. Никому не понятно, когда закончится карантин и люди начнут работать. В некоторых странах после повышенного спроса уже наблюдается его прогнозируемое падение. И в этих странах люди имеют большие накопления, что невозможно сказать о нас. Все имеющиеся негативные факторы могут дать постепенный рост стоимости всех, как отечественных, так и импортных продуктов, на 2-5%. Не больше. Если не будут появляться новые причины. Поэтому заявления некоторых представителей бизнеса о «росте всего» является неприкрытым мародерством по отношению к нам всем», - отмечает эксперт.

По мнению члена Совета НБУ Виталия Шапрана, нынешнее повышение цен на продукты питания – закономерное явление, в том числе для Украины.

«Во-первых, играют свою роль панические настроения среди населения. Если люди покупают больше, чем обычно,почему бы не поднять цены. Это - логика любого продавца, в любой стране. Второй момент - закрытие рынков привело к снижению конкуренции: меньше продавцов – меньше выбор,где купить», - говорит эксперт.

Он считает, что повышение цен на рынке продтоваров – временное явление. После ажиотажа всегда наступает замедление потребления. Кроме того, рано или поздно рынки откроют и все станет на свои места. Хотя, Шапран не исключает, что цены после стабилизации не снизятся. Однако,текущую ситуацию советует украинцам воспринимать как краткосрочный шок, а государству – активно заняться госрезервом.

«Не думаю, что государству нужно вмешиваться в ситуацию, пока цены двигаются в разумных пределах и нет острого дефицита. Чтобы я посоветовал государству на перспективу, так это закупить в госрезерв маски и средства защиты, а также другие товары, на которые население создало дефицит за последнюю неделю», - подытожил Шапран.

Создавшуюся монополию поставщиков и продавцов, возможно, в ближайшее время удастся разрушить. Так, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства поддержало инициативу оптовиков возобновить работу продовольственных рынков во время карантина.

«Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов», - заявил заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий.

Кроме того, обещают не ограничивать деятельность предприятий в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, так как они имеют «особую важность для обеспечения продовольственной безопасности». Не исключено, что в такой способ удастся укротить цены на продукты.

Нана Черная