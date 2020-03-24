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Элитные часы и миллионные доходы: мэр Харькова Кернес подал декларацию за 2019

12:15, 24 марта 2020
Финансы
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Кернес заработал 1,152 млн гривень на посту мэра / фото УНИАН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованную декларацию.

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Согласно декларации, Кернес заработал 1,152 млн гривень на должности мэра, еще 18,9 млн гривень - дивиденды от компании "Финекс-Капитал". Также он задекларировал около 9 тыс. гривень процентов от депозитов.

Наличными Кернес хранит 64 млн гривень, в банках размещены депозиты на общую сумму около 17 млн гривень и более 17 тыс. долларов. В собственности мэра Харькова 11 элитных наручных часов, стоимость которых не указана, а также инвалидная коляска стоимостью более 100 тыс. гривень.

Также Кернес указал, что арендует 7 кв. метров в жилом доме в Харькове и комнату площадью 57,3 кв. м в отеле "Националь". За минувший год потратил 1,8 млн гривень на медицинские услуги в Германии.

В декларации указаны и другие активы, такие как акции "Харьковоблэнерго", "Харьковэнергосбыта", а также 7000 инвестиционных сертификатов ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал" стоимостью 7 млн гривень.

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