Индексация ушла на карантин: как коронавирус ударил по пенсионерам

Украинские пенсионеры с 1 марта ожидали повышения пенсий в связи с индексацией. Подогревали ожидание и многие медиа, написавшие об индексации как о почти свершившемся факте. Но эпидемия коронавируса в Украине, общенациональный карантин и начало острого экономического кризиса вытеснили этот вопрос из информационного поля.

На первом месте сейчас – вопрос выживания граждан, страны и существования в новых кризисных условиях. Для самой малообеспеченной категории населения – пенсионеров – это означает, в первую очередь, регулярное получение пенсий, возможность доступа к медицинскому обеспечению и доступность продуктов первой необходимости. Денежной подушки пожилые люди в большинстве своем не имеют, поэтому вынуждены полностью зависеть от пенсионных выплат.

Новая эпидемия страшной болезни только обострила уязвимое положение пенсионеров, ведь коронавирус несет высокие риски именно для пожилых людей. Объявленный властью карантин призван обезопасить людей от заражения путем минимизации любых контактов. Но, как показали реалии последних дней, многие, включая пенсионеров, пренебрегают новыми правилами.

Особенно ярко это было видно в двадцатых числах марта, когда традиционно население оплачивает коммунальные услуги. Пожилые люди в большинстве своем не умеют либо не имеют возможности оплатить услуги ЖКХ дистанционно с помощью интернета. И эфиры национальных телеканалов заполонили сюжеты, в которых пенсионеры «штурмовали» отделения Ощадбанка и «Укрпошты».

Горький привкус карантина

Власти поспешили принять меры и объявили о послаблениях в вопросах оплаты коммунальных услуг. Так, министр социальной политики Марина Лазебная неоднократно публично обещала отмену штрафных санкций за несвоевременную оплату коммуналки.

«Мы знаем, что приходит 20 число, и мы все платим за коммунальные услуги. Наши пенсионеры – это самые дисциплинированные плательщики. Но есть дети, внуки, социальные работники, которые могут помочь им оплатить услуги онлайн. И если у них возникнет задолженность, то никто не отберет субсидию, это уже принятое решение. И в случае возникновения такой задолженности, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Поэтому я прошу людей успокоиться и никуда не ходить, обезопасить себя», - заявила министр в эфире одного из телеканалов.

Кроме того, по словам министра, власти постарались обеспечить дистанционное получение социальных услуг, по которым ранее их получателям приходилось обращаться в органы социальной защиты.

«У нас есть виды социальной помощи, которые назначаются на определенные периоды. Мы приняли решение, что все виды такой помощи будут переназначаться автоматически. Мы сделали массовую СМС-рассылку всем 11,3 миллионам пенсионеров с номерами, куда они могут обратиться, спросить: что их волнует, и Пенсионный фонд перезвонит и поможет решить вопрос. Кроме того, есть электронные сервисы Пенсионного фонда. Все это помогает минимизировать контакты пенсионеров с другими людьми», - подчеркнула министр.

Социальные работники будут помогать оплачивать услуги одиноким пенсионерам, людям старше 80 лет, маломобильным категориям населения. «Укрпошта» на период карантина будет работать в обычном режиме и продолжит доставлять пенсии на дом тем, кто не получает свои ежемесячные выплаты на банковскую карту.

Словом, власти пытаются максимально удержать пенсионеров дома в такое опасное для них время. К сожалению, многие пожилые люди пока не осознают серьезности ситуации и продолжают активно ходить по магазинам и банкам, не пользуясь масками и антисептиками.

Индексация: быть или не быть

Вопрос индексации пенсий, который обсуждался с конца февраля, приобретает особую актуальность. О нем говорило как предыдущее правительство, так и новое. С началом карантина тему индексации поднял и президент Владимир Зеленский. Почему же именно с приходом весны этот вопрос стал таким животрепещущим?

Давайте вспомним, что ежегодное проведение индексации пенсий было закреплено в прошлом году решением правительства Владимира Гройсмана. Соответствующее постановление вышло в феврале 2019 года, а уже с 1 марта началось повышение пенсий. Тогда выплаты выросли в среднем на 500 гривен для почти девяти миллионов пенсионеров.

С тех пор прошел год, и в начале марта 2020 года на закономерный вопрос, когда же ждать индексации, бывший на тот момент главой правительства Алексей Гончарук ответил, что «вопрос в процессе разработки, и нет четкого периода, с какой даты должна происходить индексация». При этом он расплывчато пообещал решить вопрос в течение года.

Придраться здесь оказалось не к чему: согласно 42 статье закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» перерасчет пенсий для обеспечения индексации проводится ежегодно, но размер, дата и порядок их увеличения определяется Кабинетом министров.

Обещания чиновников

Экс-министр социальной политики Юлия Соколовская в последние дни пребывания на своем посту заявляла, что индексация запланирована на сентябрь. Кроме того, она анонсировала введение нового пособия для одиноких пенсионеров старше 80 лет в размере 670 гривен ежемесячно.

Произошедшая затем смена правительства лишь обострила этот актуальный для миллионов наших сограждан вопрос. И новоизбранные министры поспешили заверить население в неизбежности индексации.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство проанализирует возможности государственного бюджета на 2020 год, чтобы обеспечить индексацию пенсий.

А новая министр социальной политики Лазебная во время первой встречи с коллективом министерства назвала первоочередной задачей ведомства проведение индексации пенсий и повышение уровня пенсионного обеспечения в стране.

Она подчеркнула, что в 2020 году 11 млн пенсионеров обязательно получат повышение пенсионных выплат, и, кроме того, сообщила, что считает необходимым вернуть норму проведения индексации именно с 1 марта.

Индексация в цифрах

Национальное законодательство устанавливает, чторазмер индексации должен быть равен 50 процентов от показателя роста средней заработной платы в Украине за прошлый год плюс 50 процентов от уровня инфляции предыдущего года.

По данным Госстата, в 2019 году средняя зарплата выросла на 16 процентов, а инфляция составила 4,1 процента. Таким образом, показатель индексации должен составить 10 процентов.

Очень усредненные подсчеты показывают, что для повышения пенсионных выплат нужно дополнительно выделять минимум 3млрд гривен в месяц. Если бы повышение произошло в марте, то до конца года сумма индексации превысила бы, по самым скромным подсчетам,30 млрд гривен. Есть ли у погружающегося в экономический кризис государства такие средства?

В комментарии УНИАН,еще перед введением карантина, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что все идет по плану, и индексация предыдущим правительством действительно планировалась на сентябрь.

Также она подтвердила намерение ввести новое пособие для одиноких пенсионеров старше 80 лет. Кроме того, в 2020 году, по ее словам, планировалось дважды пересмотреть прожиточный минимум (с 1 июля и с 1 декабря), в результате чего выплаты автоматически должны были вырасти для трети украинских пенсионеров, получающих минимальную пенсию.

«Правительство хочет, и я бы хотела, чтобы пенсии были проиндексированы с марта. Дальше будем ждать, ведь господин Шмыгаль, как новый премьер, вместе с министерством должны создать условия для того, чтобы мы с апреля начали какую-то индексацию. Ожидайте действий от правительства», - сказала Третьякова и напомнила, что законо пенсионном обеспечении определяет, что именно правительство устанавливает сроки и порядок индексации.

Депутат также сообщила, что в бюджете были предусмотрены средства на упомянутые повышения.

«В бюджете заложено повышение на 670 грн (пособие для одиноких пенсионеров – УНИАН), в бюджете заложено поднятие относительно повышенного прожиточного минимума с 1 июля и с 1 декабря, и в бюджете заложено с сентября (индексация – УНИАН). Но господин Шмыгаль сказал, что они будут переделывать бюджет, и я за то, чтобы индексация была раньше», - отметила Третьякова.

Дефицит бюджета Пенсионного фонда составляет 172,5 млрд гривен, которые должны быть покрыты из госбюджета. А он испытывает серьезные нагрузки. В январе-февралегосказнауже недополучила17млрд гривен. Среди причин такой ситуации - укрепление курса гривни, более низкие объемы импорта в долларовом эквиваленте, низкие цены на природный газ и более медленный рост средней заработной платы, чем было учтено в бюджетных показателях на 2020 год.

Но все это было до разразившейся в мире и Украине экономической катастрофы в связи с эпидемией коронавируса, до объявления карантина, при котором работа многих украинских предприятий оказалась парализованной.

Министр социальной политики Лазебная уже после объявления карантина пообещала провести индексацию пенсий с 1 мая. Кроме того, она подтвердила анонсированные президентом Зеленским одноразовые выплаты в размере тысячи гривен пенсионерам, у которых пенсия меньше 5 тысяч гривен, а также лицам с инвалидностью. Эти выплаты ожидаются с 1 апреля.

Пообещала министр и новые выплаты для людей старше 80 лет, отметив, что сумма дополнительных выплат составит 500 гривен.

«Мы сегодня формируем стабилизационный фонд, мы все отказались от капитальных расходов и расходов на развитие. Все средства направляем на то, чтобы социальные гарантии были обеспечены. Деньги все будут начислены», - подчеркнула министр соцполитики.

Несмотря на радужные обещания политиков, не может не возникнуть закономерный вопрос: сможет ли экономика Украины поддерживать выплаты социально незащищенным категориям населения на должном уровне, еще и повышая их?

Еще в начале года, до эпидемии коронавируса, плановые поступления в госбюджет не были выполнены. С учетом только разворачивающейся в Украине эпидемии, последствия для экономики будут катастрофическими, при этом пенсии нужно будет платить всегда и вовремя.

Рецепты реформирования системы

Эксперт по пенсионным системам Александр Ткач в комментарии УНИАН рассказал, что помочь украинским компаниям, самозанятым гражданам и бюджетникам, бизнесу государство должно путем не временных мер – каникул и отсрочек, - а тем, что существенно изменит жизнь украинцев по окончании пандемии.

«До 1 июля отменить навсегда единый социальный взнос для всех работодателей, ФОПов, самозанятых. Всем нынешним пенсионерам продолжить выплачивать пенсии из госбюджета. Пенсионный фонд все равно не способен выплачивать всем пенсии без дотаций. Начать нужно с обещанных 1000 гривень и прибавить к ним раньше назначенные пенсии», - отметил Ткач.

Эксперт считает, что следует ликвидировать как институт Пенсионный фонд с 24 тысячами госслужащих до конца года, если пенсии будут выплачиваться из госбюджета. По его мнению, Министерство финансов и Министерство социальной политики смогут с этим справиться, так как достаточно нескольких сотен работников и автоматизации.

«До конца года должны быть открыты индивидуальные пенсионные счета в негосударственных пенсионных фондах для всех украинских работников, уже сегодня это можно сделать с помощью порталов известных банков. Начать можно с первых лиц государства, министров и депутатов. Это хороший пример для электората», - считает Ткач.

Далее эксперт предлагает уже с 1 января 2021 года отчислять с работодателя и самого работника взносы на каждый открытый пенсионный счет, например, по 6 процентовс обеих сторон. Это будет возможным за счет отмены 22 процентов ЕСВ.

«Сейчас, а не когда-нибудь в 2023 году или когда-то еще, нам необходимо внедрить накопительное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. Это зависит не от «маяков» МВФ и не от доброй воли, а от тех, кого мы избрали», - считает Ткач.

Очевидно, что в нынешнее непростое время вряд ли государство пойдет на такое радикальное изменение законодательства. Однако хронический дефицитПенсионного фонда, а также дыры в государственном бюджете рано или поздно приведут к необходимости пересмотра системы пенсионного обеспечения в Украине.

По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году лишь 40 процентов украинских пенсионеров будут иметь необходимый страховой стаж для получения пенсии по формуле, остальные смогут получить лишь минимальную пенсию. Поэтому наравне с преодолением последствий эпидемии и экономического кризиса украинским властям необходимо будет думать наперед о социальном обеспечении самой уязвимой категории населения. Но сейчас главное, чтобы как можно больше наших пожилых сограждан пережили надвигающуюся беду.

Екатерина Жирий