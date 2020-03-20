«Ощадбанк» выплатил $250 миллионов по еврооблигациям

Платеж составил 50% от общего объема выпуска и проведен по установленному графику.

Государственный «Ощадбанк» перечислил 250 млн долл. США в счет погашения еврооблигаций, выпущенных в 2013 году и репрофелированных в 2015 году в рамках программы с Международным валютным фондом.

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Как сообщила пресс-служба банка, платеж составил 50% от общего объема выпуска и проведен по установленному графику. Вместе с плановым погашением банк осуществил выплату купона.

В банке напомнили, что репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало, среди прочего, амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения до 2025 года. Остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода, начиная с сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года.

100% акций банка принадлежат государству.