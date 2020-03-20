"Сидите дома": министр соцполитики обратилась к пенсионерам (видео)

За несвоевременную оплату коммунальных услуг пени и штафов начислять не будут, различные социальные пособия и назначения, если истек срок, переназначат автоматически.

Украинских пенсионеров призывают сидеть дома и не создавать очереди в банках, Пенсионном фонде, управлениях соцзащиты и других учреждениях. За несвоевременную оплату коммунальных услуг пени и штафов начислять не будут, различные социальные пособия и назначения, если истек срок, переназначат автоматически. И для этого не нужно куда-то идти. Все эти меры - для недопущения распространения нового коронавируса в Украине.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Социальные выплаты, социальные пособия, пенсии - все будет выплачиваться вовремя, начисляться и в полном объеме. И для этого не нужно никому никуда бежать. У нас есть определенные социальные пособия, которые перепризначаються на определенные периоды. Мы обеспечили такое решение, что все эти пособия будут назначаться автоматически. Обращаюсь к людям - не приходите в органы социальной защиты, не идите в Пенсионный фонд. Все будет выплачено и все мы в полном объеме обеспечим", - отметила Лазебная.

Читайте такжеЗеленский рассказал, когда пенсионеры получат дополнительные выплаты по тысяче гривен

"Мы сегодня пересматриваем государственный бюджет, сегодня формируем стабилизационный фонд, сегодня отказались от капитальных расходов, расходов развития. Мы все сегодня направляем на то, чтобы социальные гарантии были обеспечены", - сказала министр.

Также заверила, что деньги в банкоматах будут "однозначно. Деньги все будут пересчитываться".

За долги за коммунальные услуги субсидии не отменят.

"Приходит 20-е число. Это дата, до которой нужно оплатить за жилищно-коммунальные услуги. И пенсионеры - наиболее дисциплинированные плательщики. Если в них возникнет задолженность, у них никто не заберет субсидию. Это уже принятое решение. И если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Поэтому я очень прошу людей успокоиться и прошу их не ходить и обезопасить себя", - рассказала Лазебная.