Коронавирус, глобальный кризис, безработица. Что ждет рынок труда Украины

Волна очередного глобального экономического кризиса, которую эксперты пророчили уже несколько лет, накрыла мир. И все «благодаря» коронавирусу. Пандемия обрушила рынки и торговые площадки, экономики стран стали стремительно сворачиваться. Особенно, основанные на сырьевой базе. Многие производства сокращаются, а порой закрываются вовсе. Сильнейший удар был нанесен среднему и малому бизнесу. Как результат, сжимается до минимума и рынок труда.

Украина, к сожалению, не стоит в стороне от этих глобальных тенденций. Это признал и премьер-министр Денис Шмыгаль: «Правительство не будет и не имеет права ограничиваться только борьбой с коронавирусом. Мы должны готовить страну к другим вызовам - мировому кризису и возможному экономическому кризис в Украине, который будет следствием мирового».

Глава правительства дал поручение разработать несколько сценариев развития ситуации, чтобы быть к ним готовыми и оперативно принимать меры противодействия.То есть, ситуация ухудшается, она как нельзя серьезная, и это в Кабмине осознают. Хотя еще несколько дней назад Шмыгаль уверял, что кризис нам не страшен, так как «Украина сегодня имеет более сильные позиции, чем на начало мирового финансового кризиса 2008 года».

Кризисное положение дел в нашей стране, в том числе на рынке труда, усугубляется еще и тем, что негативное экономическое глобальное состояние (на фоне общенациональных карантинов, введенных по всему миру) вынуждает отечественных заробитчан вернуться на родину. И это не только потеря поступлений от трудовых мигрантов из-за рубежа, которую НБУ уже оценивает от 500 млн долларов до 1 миллиарда (вливание 12-13 миллиардов долларов в нашу страну от мигрантов помогали держаться на плаву отечественной финансовой системе). Отрицательный эффект еще и в том, что из-за «географического разворота» заробитчан трудовая армия каждый день растет как на дрожжах, она уже увеличилась на несколько десятков тысяч человек.

Согласно статистике, за рубежом работает, приблизительно, 2-3 миллиона украинцев.Смогут ли все желающие из них, плюс оставшиеся без работы «оседлые» украинцы,найти применение в нынешних условиях в Украине – большой вопрос. Ведьо поездках на работу за границу в скором времени речь пойдет вряд ли. На восстановление мировой экономики МВФ и Всемирный банк отводят не менее 2-3 лет.

По данным Госслужбы занятости, экономическая ситуация в Украине стала ухудшаться еще до коронавирусного«Апокалипсиса», на фоне сокращения ВВП (в январе 2020 на 0,5%), спада промпроизводства (в январе 2020 году на 5,1%), сокращения с начала текущего года почти всех видов экономической деятельности.

В ведомстве отмечают, что еще с 2019 года растут объемы высвобождения работников: во втором полугодии работодатели сообщили о запланированном массовом сокращении 126 тысяч работников, что на треть больше, чем во втором полугодии 2018-го.

«В течение января-февраля 2020 года работодатели предупредили о запланированном массовом высвобождении 67 тысяч работников, что в 2,6 раза (или на 42 тысячи человек) больше, чем в январе-феврале прошлого года (что свидетельствует о сохранении негативной тенденции). А по данным Пенсионного фонда, в январе 2020 года, по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, количество застрахованных лиц, уплачивающих единый взнос, сократилось на 178 тысяч - до 10,3 млн человек.При этом, в январе-феврале 2020 года услуги государственной службы занятости получили 1,2 млн человек, что на 8% больше, чем в соответствующий период прошлого года, из них 471,1 тысячи человек имели статус безработного», - отметили в Госслужбе занятости.

Эти статистические данные и ситуация, которая стремительно разворачивается в мире, заставляет задуматься: не останутся ли без работы сотни тысяч украинцев?

У разбитого корыта

Член Совета НБУ Виталий Шапран обращает внимание на то, что снижение фондовых индексов на развитых рынках, это, как правило, не потери спекулянтов, а, действительно, предвестник снижения производства и другой экономической активности.

«Поэтому, безусловно, нас ожидает возвращениезаробитчан. Если в ЕСвирус будет бушевать более 2-3 месяцев, то 20-30% трудовых мигрантов вернутся домой окончательно. Их нужно будет трудоустраивать, а также изыскивать возможности для замещения в платежном балансе паритетной части от 12,9 млрд долларов, полученных, к примеру, от заробитчан в 2019 году. Думаю, что решить обе проблемы в 2020 году качественно не удастся. И нам нужно будет искать новые экономические модели для торможения снижения той деловой активности, которая потрясает рынки, не только отечественный, но и соседних стран», - подчеркнул эксперт.

Рецептами выхода из создавшейся ситуации Шапран назвал разумную девальвацию, смягчение монетарных условий, кредитные и налоговые каникулы, финансирование части государственного бюджета из средств МВФ и других международных организаций.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский считает, что все происходящее на рынке труда - еще не последствия кризиса. Это результат падения промышленности. В целом же, ситуация будет ухудшаться.

«Это - только начало. Нас ждет сокращение зарплат (как реальных, так и номинальных), увеличение числа безработных, снижение поступлений в Пенсионный фонд, дефицит бюджета», - отметил эксперт.

По его словам, для исправления ситуации, в первую очередь, важно сотрудничество с МВФ. Кроме того, «для стимулирования экономики надо принимать более радикальные решения, но помнить - бюджет не резиновый, ресурсы ограничены».

По мнению консультанта Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александры Томашевской, несколько дней назад у предпринимателей никакого страшного кризиса не было. Все заведения работали, услуги предоставлялись. Все изменил карантин.

Бизнес - наиболее чувствителен ко всем изменениям. У него есть возможность принимать решения мгновенно. Какая-то часть предпринимателей отреагировала на происходящее увольнением сотрудников, другая - отправила людей в отпуск за свой счет. Советская норма компенсации простоев была гарантирована госзаказом, но сейчас подобного нет. Поэтому бизнес выходит из ситуации на свое усмотрение. И, несомненно, это скажется на рынке труда.

«В крупных компаниях заложены высокие риски, а у мелких субъектов такой возможности нет. Вот и решают проблему «по согласию» с сотрудниками. Если нет денег, то сокращаются издержки. Тут на первом месте стоят налоги. Поэтому на фоне сокращений, даже если компания полностью не закрылась, пережидая кризис, бизнес сворачивается на полную. Естественно, проще уволить сотрудника и оставить его на работе «за кадром», неоформленным, но зато сократить налоговую составляющую расходов, чем вообще закрыть бизнес. Данную статистику увидим в конце апреля-в мае. И она, конечно, будет негативной», - говорит эксперт.

Она также считает, что коронавирус ускорил приход новой волны глобального экономического кризиса, что грозит мировой рецессией. «А это означает, что многие заробитчане вынуждены будут вернуться на родину, уже сейчас пандемия гонит их домой. Это может усугубить ситуацию с безработицей, причем с учетом торможения экономики Украины, особенно в сфере промпроизводства. То есть, масса людей может остаться на улице. И это, несомненно, случится», - отметила Томашевская.

Спасение имеется. Но кто его внедрит?

По ее мнению, страну спасло бы только одно - всплеск какого-нибудь интеллектуального продукта, как это, в свое время, случилось в Китае, когда владелец крупнейшей на сегодня в мире торговой платформы Alibaba взорвал рынок. В КНР образовались «деревни Taobao», которые ранееспециализировались на сельхозпроизводстве, а теперь ориентированы исключительно на продажу онлайн. Таким образом, трудоустроенными стали десятки миллионов китайцев. Аналогичный рывок нужен и Украине. Следует разобраться, в чем мы сильны и в какой сфере можем его сделать.

«Одна коммерческая сетевая компания, как платформа выхода на зарубежные рынки, смогла бы резко и сильно исправить ситуацию, несмотря на кризис. Продажи во всем мире, в любом случае, остаются в миллиардных объемах. У подобных американских компаний выручка за месяц такая, как наш ВВП за год. Но это – не задача правительства, оно должно урегулировать все то, что уже в стране действует. А вот направить на этот путь наших спецов оно должно. Если мыслить макроэкономическими показателями, то у нас нет никакой катастрофы, у нас нехватка фантастического бизнесового прорыва», - считает Томашевская.

Что касается кризиса на рынке труда, то, по ее словам, он не потому, что нет работы: «Просто работодатель хочет за нее как можно меньше платить. Но никто не хочет работать за еду, а за предлагаемые деньги только на нее и хватает. Причем, зарплаты бизнес то и делает, что урезает. Поэтому у нас есть класс так называемых добровольных безработных. Люди сидят дома и не работают, получают соцвыплаты, коммуналку оплачивают благодаря субсидиям. На выходных, или одну неделю в месяц,самоустраиваются на ремонт квартир, «извозчиками», грузчиками, сдают посуточно жилье и т.д. Конечно, для экономики такое явление – катастрофа. На скорость ее развития влияет коэффициент оборота денег. У нас же все держат деньги «на случай беды» под матрасом. Соответственно, все механические составляющие экономики замедляются, сворачиваются. Это более губительно, чем коронавирус. Не мешало бы снизить налоги для активизации процессов, но сейчас это сделать невозможно. Все происходит с точностью до наоборот. Как результат, это приведет к уничтожению малого бизнеса, он просто не сможет конкурировать. Посыл «давайте все платить налоги прозрачно» подразумевает только одно - это смогут сделать исключительно те, кто имеет больше обороты, то есть, крупные компании. Они в гонке и выживут мелкий бизнес. Но это не значит, что еще больше людей останется без работы. Они просто будут поглощены крупными холдингами, на которые им придется трудиться. Именно крупнячки могут выполнить все введенные законодательные нормы, налоговая сейчас свою реформу под них и проводит. Так происходило в Европе. На этот процесс уйдет примерно 15 лет. И все это время Украину будет трясти. Но тревожно только тогда, когда впереди неизвестность. А если понимать, к чему мы идем, тогда можно спокойней пережить все пертурбации», - подытожила Томашевская.

Верховная Рада 17 марта приняла четыре закона, которые касаются «коронавирусной» ситуации. В одном из них речь идет о предоставлении ряда льгот бизнесу в карантинный период. Президент Владимир Зеленский уже подписал этот пакет документов. Кроме того, по словам главы профильного парламентского комитета ДаниилаГетманцева, сейчас в Раде в авральном режиме идет разработка пакета антикризисных мер, которые направлены на поддержку бизнеса в период разрастающегося глобального финансового кризиса. Они коснутся всех сфер экономики. Законопроекты планируется рассмотреть на одном из внеочередных заседаний ВР. И по результатам этих заседаний станет понятно, как Украина переживет кризисные потрясения, в том числе, на рынке труда.

Нана Черная