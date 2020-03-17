Эпидемия коронавируса: Венский институт дал прогноз по экономике Украины

Венский институт экономики опубликовал прогноз для экономик стран Восточной Европы с учетом пандемии COVID-19. Коронавирус замедлит рост ВВП Украины в два раза.

Пандемия коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, замедлит рост экономики Украины почти вдвое. Такой прогноз опубликовал во вторник, 17 марта, Венский институт международных экономических исследований (wiiw).

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

До начала пандемии COVID-19 рост ВВП Украины в текущем году ожидалось на уровне 3,6 процента. С учетом распространения коронавирус Венский институт подготовил три сценария: оптимистический, средний и пессимистический.

"Коронавирус все изменил. Наши первоначальные прогнозы давно стали макулатурой (...) Я боюсь, что так называемый пессимистический сценарий теперь скорее является оптимистичным", - заявил исполнительный директор wiiw Марио Гольцнер (Mario Holzner) во время презентации исследования влияния коронавирус SARS-CoV-2 на экономики 23 стран Центральной, Восточной и Южной Европы", - говорится в сообщении.

Согласно пессимистическому сценарию, который экономисты wiiw теперь считают самым реалистичным, ВВП Украины вырастет в 2020 году на 1,9 процента. Таким образом, распространение коронавирус будет стоить экономическому росту страны 1,7 процентных пункта.

Как отметили в Венском институте, пессимистический сценарий основывается на предположении, что распространение коронавирус удастся ограничить в первом полугодии 2020 года, а в крупнейших экономиках мира прибегнут к решительным мерам поддержки экономики. Если этого не произойдет, то негативные последствия будут еще большими.

Экономисты wiiw отмечают, что коронавирус сильнее всего ударит по экономическому росту стран СНГ, Турции и Украины. В итоге рецессию в этом году ожидают лишь в двух странах: России (падение ВВП на 0,1 процента) и Беларуси (на 0,9 процента). Одной из причин сокращения в РФ является то, что эта страна сильно зависима от экспорта энергоносителей.

В государствах ЕС и отдельных странах Западных Балкан ситуация будет лучше.

"Причина заключается в том, что восточные государства-члены ЕС в целом являются более состоятельными, демонстрируют лучшие системы здравоохранения и имеют большее пространство для мероприятий фискальной и монетарной политики, чтобы противостоять экономическому падению", - говорится в исследовании wiiw.

Хотя сейчас внимание приковано к пандемии коронавирус, в Венском институте отмечают, что необходимо продолжать структурные реформы, без которых есть угроза для долговременного роста ВВП. Здесь экономисты видят шанс в діджиталізації, которая поможет усилить способность экономик в долгосрочной перспективе.

Аналитики wiiw имеют и хорошую новость. "Обычно после рецессии, вызванной кризисом в сфере охраны здоровья, восстановление является относительно сильным, а не таким медленным, как после финансового кризиса 2008 года", - заявил заместитель директора Венского института Ричард Грівсон.