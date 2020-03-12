Дырявый бюджет: где правительство возьмет деньги на зарплаты и пенсии

Едва вступив в должность, новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал откорректировать государственный бюджет на текущий год. Главная смета страны хронически отстает от плана - за январь-февраль госбюджет недополучил свыше семнадцати миллиардов гривень, или более двенадцати процентов плановых доходов. При этом, отстающий от плана госбюджет является единственным источником покрытия дефицита Пенсионного фонда, который на 2020 год запланирован в объеме почти 147 миллиардов гривень.

Учитывая эти обстоятельства, Кабмин, возглавляемый экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком, в марте не рискнул провести индексацию пенсий в пользу одиннадцати миллионов пенсионеров, которая, по решению предшествующего ему правительства под руководством Владимира Гройсмана, была запланирована на март 2020 года. Вероятно, провал индексации стал одной из причин молниеносной отставки кабинета Гончарука и скоропалительного обещания нового главы правительства во всем разобраться и выполнить социальные обязательства.

"Относительно пересмотра бюджета: работаем сегодня, работаем завтра. Смотрим на возможности бюджета и, разумеется, безотлагательно, как только будем готовы, вынесем это на рассмотрение и будем предлагать изменения в бюджет", - заверил новый премьер, отвечая на вопросы депутатов в ходе первого после назначения часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Спустя несколько дней правительство перечислило 654 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате шахтерам и пообещало не закрывать убыточные шахты, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.

Иными словами, получив в наследство от предшественников дефицитный и хронически отстающий от плана бюджет, новый премьер заявляет о планах найти в нем резервы для повышения социальных стандартов. Но найдутся ли такие резервы?

Минфин – оптимист

Госбюджет Украины стал отставать от плана не в феврале и даже не в январе текущего года, а значительно раньше. Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, бюджет недобирал плановые доходы весь прошлый год, даже после октябрьской корректировки сметы и сокращения плановых показателей на двадцать миллиардов гривень.

По оценкам Счетной палаты Украины, невыполнение госбюджета в целом за 2019 год составило почти 38 миллиардов гривень и стало максимальным с 2015 года. При этом, частично казну пришлось наполнить за счет наперед оплаченных налогов, а дефицит удалось удержать в запланированных пределах благодаря неполному финансированию запланированных расходов и кредитов.

По итогам январского невыполнения бюджета в Минфине заверили, что оснований для бюджетного секвестра – урезания бюджетных расходов – пока нет, так как ожидается улучшение ситуации в ближайшие месяцы.

"Ряд факторов, которые негативно повлияли на выполнение государственного бюджета, являются временными, что позволит частично нивелировать невыполнение плана января в течение будущих месяцев. Сейчас нет оснований для пересмотра бюджета", - прокомментировали в Минфине по запросу УНИАН.

В министерстве напомнили, что основанием для корректировки госбюджета, согласно Бюджетному кодексу, является отставание от плана более, чем на пятнадцать процентов по итогам квартала, а также отклонение от прогноза на соответствующий период. К слову, обновленный прогноз Минфин получил от Министерства экономики еще в начале марта, но, видимо, последовавшая за этим отставка Кабмина помешала безотлагательно откорректировать смету.

По итогам февраля бюджет снова отстал от плана. В Минфине на запрос УНИАН о намерениях наконец-то пересмотреть бюджетные показатели пока не ответили, но в обнародованном в начале марта публичном комментарии заявили об улучшении ситуации за счет сверхплановых налоговых поступлений, в то время как таможня продолжает отставать от плана.

Минус сто миллиардов

Меж тем, по оценкам главного экономиста "Альфа-Банка" (Украина) Алексея Блинова, без принятия корректирующих мер недобор доходов общего фонда госбюджета в целом за 2020 год может достичь масштабов, сопоставимых с ожидаемым дефицитом в объеме 96 миллиардов гривень. То есть, бюджетный дефицит может оказаться вдвое выше планового показателя.

"Госбюджет-2020 построен на плановом росте доходов общего фонда на 10,8 процентов. При этом, с начала года доходы общего фонда не выросли, а снизились на один процент. Основная причина кроется в отклонении фактического валютного курса за указанный период с начала года от планового среднегодового курса на уровне 27 гривень за доллар", - пояснил эксперт УНИАН.

По его словам, сложившаяся ситуация требует пересмотра бюджета в части снижения расходов и поиска источников мобилизации дополнительных доходов. При этом, Блинов считает крайне важным убедить финансовые рынки, что правительство Украины воздержится от разбалансировки государственных финансов или эмиссионных источников финансирования. То есть, не включит "печатный станок" вместо взвешенного бюджетного планирования.

"Рост волатильности мировых финансовых рынков и без того сузил источники финансирования госбюджета, поэтому рынкам необходимо послать убедительный сигнал о сохранении невысокого дефицита государственных финансов и готовности Украины сохранять сложившуюся макрофинансовую стабильность как приоритет над желанием увеличивать бюджетные расходы", - подчеркнул эксперт. По его мнению, в госбюджете есть, что сокращать, а огромная сумма потенциального недобра украинским властям давно известна.

Блинов предупреждает, что выход за рамки планового дефицита и дополнительная эмиссия гривни, если таковая произойдет, обернется для нашей страны окончательной потерей доверия со стороны кредиторов и инвесторов, утратой перспектив улучшения кредитного рейтинга, потерей контроля над инфляцией и курсом гривни, а также закрытием доступа к финансированию Международного валютного фонда, нужда в котором обострилась из-за неопределенности на мировых рынках.

Чтобы качественно откорректировать бюджет текущего года, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает целесообразным разработать несколько сценариев развития событий.

"Первый сценарий - мировой финансовый кризис, второй – отсутствие кредита МВФ. Необходимо предусмотреть более реальный курс гривни и пересчитать бюджет. Дальше – принять политическое решение, что сократить: пенсии, финансирование строительства дорог или другие расходы", - прокомментировал эксперт УНИАН.

Он допускает, что правительство каким-то образом сможет выкрутиться и повысить социальные стандарты, чтобы выполнить опрометчивое обещание президента Владимира Зеленского, но вопрос в том, насколько существенным будет это повышение. Сложно оценить, какой масштаб повышения соцстандартов может себе позволить украинская казна, не понимая приоритетов и сценария дальнейшего развития событий в экономике страны.

В сложившейся ситуации Козак допускает дальнейшее увеличение давления на бизнес, который снова рискует стать "дойной коровой" для популистов.

"Это и сегодня происходит посредством фискализации, законодательства о контролируемых иностранных компаниях и противодействии уклонению от уплаты налогов (BEPS), отказа от обещанного налога на выведенный капитал", - констатирует эксперт.

Бюджетный козырь

Некоторые эксперты настроены не так пессимистично. По мнению директора Института социально-экономической трансформации Ильи Несходовского, если курс гривни опустится до уровня, заложенного в госбюджете, поступления по таможне выровняются. И такой сценарий вполне возможен, учитывая события на валютном рынке Украины, где за пару дней национальная валюта просела до 25,3 гривни за доллар на межбанковском и до 25,8 – на наличном рынке.

Также Несходовский напомнил о неучтенных в госбюджете средствах НАК "Нафтогаз Украины", полученных от российского "Газпрома" в результаты решения Стокгольмского арбитража.

"Эти средства в бюджете на 2020 год не были предусмотрены. Общая сумма – 2,9 миллиарда долларов. Восемнадцать процентов этой суммы поступят в бюджет в виде налога на прибыль, еще от 50 до 90 процентов будут перечислены как часть прибыли в зависимости от решения о ее перераспределении. Это вполне компенсирует недобор бюджетных доходов", - пояснил эксперт УНИАН.

Учитывая средства "Нафтогаза", Несходовский назвал решение украинских властей отложить индексацию пенсий как минимум странным, поскольку недобор в семнадцать миллиардов гривень – не такая значительная сумма для украинского бюджета на фоне негатива от решения "заморозить" индексацию.

"Возможно, не хотели увеличивать расходы по компенсации разрывов Пенсионного фонда. При этом, инфляция, которая учитывается для индексации, значительно ниже ожидаемой. Я не могу найти причины - экономического обоснования нет. Может быть, отложили до местных выборов, из расчета, что к октябрю избиратели забудут о мартовском повышении пенсий", - предположил эксперт.

Несходовский подчеркнул, что проблема не в бюджете, а в некачественном макроэкономическом прогнозе. По его мнению, в обновленном прогнозе целесообразно заложить курс на уровне около 25 гривень за доллар, поскольку лучше перевыполнить бюджет, чем снова столкнуться с его недовыполнением. При этом, поступления от "Нафтогаза" пока позволят не урезать бюджетные расходы. Но поскольку наша страна не будет ежегодно получать такие непредвиденные доходы, в дальнейшем секвестр госбюджета неизбежен.

"Никто не будет "печатать" деньги. Будет пересмотр статей доходов и расходов, но существенное сокращение не понадобится. Уже в марте будут абсолютно другие показатели бюджетных доходов. Если и будет недовыполнение, то минимальное – на уровне около трех процентов, а это приемлемое отклонение для бюджета", - считает эксперт, призывая не рассчитывать на немедленный результат от перезапуска таможни и подождать второго квартала.

Большой дерибан

Очевидно, что корректировка бюджетных показателей станет для нового правительства серьезным испытанием. Это ярко иллюстрирует пакет документов по подготовке трехлетней бюджетной декларации, обнародованный Министерством финансов в период смены правительства. В пачке опубликованных документов оказалось весьма любопытное письмо, адресованное Минфином Кабинету министров.

Согласно ему, главные распорядители бюджетных средств в процессе подготовки трехлетней декларации запросили у Минфина увеличение финансирования в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 461 миллиард гривень, то есть, почти на сорок процентов. На 2022 год распорядители попросили еще 117 миллиардов, на 2023 – еще 80 с половиной. То есть, они ожидают, что украинская казна может за три года вырасти в полтора раза.

В перечне просителей - Министерство обороны с дополнительными потребностями в 109 миллиардов гривень, Министерство внутренних дел - 41 миллиард, Минобразования – 46 миллиардов, Государственная судебная администрация - 25 миллиардов, Минэнерго - 15 миллиардов, Национальная академия наук - 11 миллиардов, Минцифры - 6,5 миллиарда, Академия медицинских наук - 4,3 миллиарда, Секретариат Кабмина - 4,6 миллиарда.

В Минфине отметили, что в подавляющем большинстве случаев просители не обосновали необходимость таких средств посредством детальных расчетов. Похоже, что смена власти в стране не изменила подход чиновников, считающих украинский бюджет бездонной бочкой.

Корона-шухер

Учитывая ситуацию в мире, рассчитывать на серьезный рост украинской экономики и соответствующий рост бюджетных доходов, как минимум, наивно. Разразившаяся в Китае эпидемия коронавируса уже распространилась на более чем сотню стран мира, и ряд из них закрыли границы на карантин, на период которого привычный ритм жизни граждан и компаний замер. В МВФ и Всемирном банке уже заявили, что рост мировой экономики будет ниже прошлогодних трех процентов, пока затрудняясь прогнозировать степень этого отставания.

В разгар эпидемии коронавируса Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о продлении соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, после чего нефть марки Brent обвалилась на треть - до 34 долларов за баррель, продемонстрировав наихудшую динамику с 1991 года, когда проводились военные действия в Персидском заливе. Следом резко просели валюты ряда развивающихся стран и котировки фондовых бирж.

Обвал мировых рынков зацепил и нашу страну – "черный" понедельник 9 марта ознаменовался обвалом котировок евробондов и стоимости ВВП-варрантов Украины. Тем временем, стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника выросла до 25,80 гривни, а евро - до 29 гривень, или до уровней сентября прошлого года. Для поддержки гривни Национальный банк за день потратил из резервов 270 миллионов долларов.

Пока в Украине официально зафиксирован только один случай заболевания коронавирусом, но прогнозы экспертов на случай эпидемии в нашей стране неутешительные.

"В случае пандемии рост в мире может полностью остановиться, как это было в 2009 году во время мирового финансового кризиса. В тот год украинская экономика сократилась на пятнадцать процентов, а гривня обесценилась на 37 процентов. Насколько пострадает украинская экономика в этот раз и как быстро будет восстанавливаться - будет зависеть от развития событий в мире и от действий украинской власти", - заявили экономисты VoxUkraine в открытом письме к украинским властям, призывая как можно скорее возобновить сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами.

Достигнет ли этот призыв адресата, или украинские власти снова наступят на грабли "папередников", напечатав денег и обвалив гривню, станет известно уже очень скоро. Истерия в мире нарастает с огромной скоростью, но пока не поздно заскочить в последний вагон уходящего поезда.

Ольга Гордиенко