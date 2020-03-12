Операция “спасти гривню” продолжается: НБУ сегодня продаст $200 миллионов

Во вторник Нацбанк для стабилизации гривни продал 270 млн долл., в среду - около 350 млн долл.

Национальный банк Украины сегодня, 12 марта, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 200 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 10-30, а результаты аукциона будут опубликованы на сайте регулятора.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл., в среду - около 350 млн долл.

По информации дилеров коммерческих банков, торги на межбанковском валютном рынке пока не начались.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,62 грн/долл., к евро - на уровне 29,05 грн/евро.

По оценкам НБУ, ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено психологическим фактором из-за распространения коронавируса, в то время как влияние эпидемии на Украину с точки зрения экономических показателей остается нейтральным.