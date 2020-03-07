В Минсоцполитики обещают провести индексацию пенсий 11 миллионам пенсионеров

Министр социальной политики напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

В Министерстве социальной политики заверили, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии.

Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр социальной политики Марина Лазебная, передает УП.

Читайте такжеКабмин обязательно в этом году проведет индексацию пенсий - премьер

"Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - сказала чиновница.

Также она напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.

Как сообщал УНИАН, 2 марта экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос относительно индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте согласно решению позапрошлого правительства Владимира Гройсмана, находится в процессе разработки.

Тогда в правительстве заверили, что проведут индексацию и повысят пенсии в Украине уже в сентябре.