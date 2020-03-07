В Минсоцполитики обещают провести индексацию пенсий 11 миллионам пенсионеров
В Министерстве социальной политики заверили, что 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии.
Об этом заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" министр социальной политики Марина Лазебная, передает УП.
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"Уважаемые наши пенсионеры! Около 11 миллионов пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет в течение года осуществлено. Мы начинаем эту работу уже с 1 апреля", - сказала чиновница.
Также она напомнила, что пенсии должны быть повышены на 11% в год.
Как сообщал УНИАН, 2 марта экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что вопрос относительно индексации украинских пенсий, которая ожидалась в марте согласно решению позапрошлого правительства Владимира Гройсмана, находится в процессе разработки.
Тогда в правительстве заверили, что проведут индексацию и повысят пенсии в Украине уже в сентябре.