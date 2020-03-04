МВФ снизит прогноз роста мировой экономики в 2020 году из-за коронавируса

По данным МВФ, эпидемия коронавируса приведет к тому, что рост мировой экономики в 2020 году будет меньше, чем год назад.

Из-за эпидемии коронавируса Международный валютный фонд (МВФ) отзывает предоставленный им ранее прогноз развития мировой экономики на 2020 год.

Как сообщила на пресс-конференции в среду, 4 марта, в Вашингтоне глава МВФ Кристалина Георгиева, исходя из текущей ситуации, в 2020 году рост мирового ВВП окажется ниже, чем в год назад, передает DW.

По словам Георгиевой, точно оценить, насколько изменится конъюнктура мировой экономики, на данный момент сложно. Многое зависит от того, сколько продлится эпидемия коронавируса и каковы будут ее последствия.

При этом глава МВФ подчеркнула, что организация постарается задействовать все доступные ей инструменты, чтобы в случае необходимости помочь своим 189 членам преодолеть экономические последствия эпидемии COVID-19.

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Чтобы помочь бедным государствам и странам с переходной экономикой в борьбе с эпидемией COVID-19, МВФ предоставит им кредиты на общую сумму в 50 млрд долларов. 10 млрд долларов из этой суммы предназначены для кредитов самым бедным странам. Выделяться они будут под нулевую ставку, сообщили в МВФ.

Ранее, 3 марта, Всемирный банк (ВБ) также заявил о намерении предоставить развивающимся странам кредиты в размере 12 млрд долларов для борьбы с коронавирусом. По словам представителей Всемирного банка, прежде всего эти деньги должны пойти на развитие национальных систем здравоохранения. Около 4 млрд долларов, предназначенных для этих кредитов, будут взяты из активных программ ВБ.

В январе 2020 года МВФ сообщил, что в 2019 году мировой ВВП вырос на 2,9 процента. В том же сообщении прогнозировалось, что в 2020 году этот показатель составит 3,3 процента. Ожидается, что эксперты МВФ опубликуют обновленный прогноз роста мировой экономики в 2020 году в апреле текущего года.