На эвакуацию украинцев из Уханя из бюджета выделили 4,5 миллиона гривень

Эвакуацию провели 20 февраля.

На эвакуацию украинцев и членов их семей из китайского города Ухань, где сегодня бушует коронавирус нового типа, из бюджета Украины выделили 4,5 миллиона гривень.

Читайте такжеПервый случай коронавируса зафиксировали в ТунисеОб этом сообщило Министерство инфраструктуры, передает hromadske.

Как известно, эвакуация состоялась 20 февраля.

«Было выделено 4500 тысяч гривень для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавирус на территории Китайской Народной Республики (н. Ухань)», – говорится в официальном документе Мининфраструктуры.

Отмечается, что средства ведомству выделили из резервного фонда бюджета согласно распоряжению Кабинета министров от 5 февраля.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до «очень высокого».

Учитывая то, что коронавирус продолжает активно распространяться, ЕС 2 марта повысил уровень риска заражения коронавирусом «от умеренного до высокого».