"Доступный кредит" для бизнеса вырастет до 2 миллионов гривень

Гончарук отметил, что снижение учетной ставки НБУ до 7% годовых в 2020 году должно привести к удешевлению ставок по кредитам.

Максимальный объем займов для бизнеса в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" вырастет до 2 миллионов гривень.

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Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук после встречи с главой Национального банка.

"Для бизнеса максимальный размер доступного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 миллионов гривень. Также расширяем эти кредиты для покупки коммерческой недвижимости", - написал он

Премьер отметил, что снижение учетной ставки НБУ до 7% годовых в 2020 году должно привести к удешевлению ставок по кредитам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в январе приняла закон о создании в Украине Фонда развития предпринимательства, который в 2020 году получит 2 миллиарда гривень финансирования.

Фонд будет реализовывать программу господдержки малого и среднего бизнеса, которая позволит участникам получить кредит до 1,5 миллиона гривень под 5%, 7% или 9% годовых для создания или расширения собственного бизнеса.

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "5-7-9", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

Украинские предприниматели почти за месяц действия данной программы получили более 30 миллионов гривень.