Пятеро богатейших россиян за день обеднели на $6 миллиардов из-за коронавируса

По данным Forbes, глава "Лукойла" потерял $1,6 миллиарда, совладелец "Норникеля" лишился $1,4 миллиарда, а предправления "Новатэка" обеднел на $1,2 миллиарда.

Пятеро богатейших россиян за день потеряли в общей сложности почти 6,06 миллиарда долларов из-за обвала на биржах, вызванного ситуацией с коронавирусом.

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Об этом сообщает издание Forbes.

Эксперты Forbes подсчитали, что глава "Лукойла" Вагит Алекперов потерял 1,6 миллиарда долларов, его состояние составило 22,5 миллиарда долларов. Совладелец "Норникеля" Владимир Потанин лишился 1,4 миллиарда долларов, оставшись с 26 миллиардов долларов, а состояние председателя правления "Новатэка" Леонида Михельсона сократилось на 1,2 миллиарда долларов - до 22,5 миллиарда долларов.

Владимир Лисин, владеющий Новолипецким металлургическим комбинатом, потерял 910 миллионов долларов, и сейчас его состояние Forbes оценивает в 21,3 миллиарда долларов. Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов за день лишился 948 миллионов долларов. Его активы в данный момент издание оценило в 19,9 миллиарда долларов.

Снижение биржевых индексов из-за опасений относительно распространения коронавируса продолжается уже несколько дней. Значительно падают индексы как в Китае, где началась вспышка нового вируса, так и в соседних с ним странах, а также в США, России и Европе.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 50 странах.

Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровели более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.