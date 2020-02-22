В Евросоюзе не смогли согласовать бюджет из-за ухода Великобритании

Из-за Brexit в бюджете ЕС образовалась "дыра" в размере 60-75 миллиардов евро.

На саммите в Брюсселе главы стран Европейского союза не смогли согласовать долгосрочный бюджет на 2021-2027 года из-за того, что Великобритания покинула объединение.

"К сожалению, нам не удалось достичь соглашения. Мы очень много работали, но нам нужно больше времени", - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, передает НВ со ссылкой на Reuters.

Из-за Brexit в бюджете ЕС образовалась "дыра" в размере 60-75 миллиардов евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что страны Евросоюза далеки от согласия по бюджету. Она сообщила, что для утверждения бюджета потребуется много времени.

В то же время, канцлер Австрии Себастья Курц считает, что для согласия потребуется несколько встреч на высшем уровне.

Сложности с достижением договоренностей, в частности, связаны с тем, что Великобритания, которая занимала второе место после Германии по размерам взносов в ЕС, вышла из Евросоюза, пишет DW.

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Из-за недополучения 60-75 миллиардов евро одним из главных спорных моментов стали размеры отчислений. Государства, которые перечисляют в бюджет ЕС больше, чем получают из него в виде различных дотаций, высказывались против наращивания вклада каждой страны свыше 1 проц суммарного валового национального дохода (ВНД) за семь лет. Речь идет, в первую очередь, о так называемой "экономной" четверке чистых вкладчиков: Нидерландах, Австрии, Дании и Швеции.

В свою очередь целый ряд менее зажиточных стран и представители Европарламента настаивали на увеличении бюджета до 1,3 процента ВНД.

Бюджет ЕС формируется на основании семилетних рамочных бюджетных планов. Переговоры о так называемом "долгосрочном финансовом планировании" в Европейском Союзе практически всегда представляет собой длительную борьбу между странами-донорами и получателями бюджетных денег.

Напомним, с 1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя будет продолжаться переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут стараться выработать новые.