В Белом доме рассказали об успехах борьбы Трампа с безработицей в США

В 2019 году безработица в Соединенных Штатах достигла самого низкого уровня за последние полвека.

Почти 7 миллионов рабочих мест было создано в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе, кроме того, значительно увеличилось реальное благосостояние домохозяйств.

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Об этом говорится в экономическом докладе Белого дома.

"После избрания Трампа президентом по всей стране было создано почти 7 миллионов рабочих мест, в том числе более 500 тысяч рабочих мест в обрабатывающем секторе. В прошлом году безработица достигла самого низкого уровня за последние полвека", - отмечается в документе.

В докладе подчеркивается, что за этот период из бедности выбрались почти 2,5 миллиона американцев, а реальное благосостояние домохозяйств с начала 2017 года увеличилось почти на 12 триллионов долларов.

По прогнозам Белого дома, последующие реформы позволят увеличить доходы домохозяйств на 3,1 тысячи долларов в год.

В документе также говорится, что сланцевая энергетическая революция позволяет американским семьям экономить в среднем 2,5 тысячи долларов в год.

В докладе отмечается, что за последние три года темпы роста ВВП и рынка труда увеличились.