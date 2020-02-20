Больше не рабы: чем обернется для украинцев отмена зарплатных проектов

Украинцы все более охотно осваивают карточные банковские сервисы. По данным Национального банка, объем безналичных операций с платежными картами за прошлый год составил почти два триллиона гривень, превысив половину всех карточных операций, в то время как еще пять лет назад этот показатель составлял всего четверть транзакций.

По мере развития платежных технологий и роста объемов операций граждане справедливо хотят большей свободы действий, в частности, в вопросе выбора банка для получения заработной платы, пенсий и социальных платежей. Но в Украине прочно прижился так называемый зарплатный проект, когда работодатель договаривается с обслуживающим банком о выпуске и обслуживании платежных карт своих сотрудников. И это не всегда удобно.

Киевлянка Екатерина рассказала УНИАН, что ее не устраивает навязанный работодателем банк.

«Каждый месяц мне приходится снимать всю зарплату в банкомате, которых даже в столице не так много, и нести в другой банк, чтобы погасить кредит. Можно было бы перечислять с карты на карту, но тогда придется платить достаточно высокую комиссию. Мне было бы удобно, если бы зарплата сразу направлялась на счет в выбранном мной банке, а часть шла на погашение кредита», - объясняет наша собеседница.

Также она рассказала историю своей мамы, которая проживает в небольшом райцентре на востоке страны в прифронтовой зоне и для решения финансовых вопросов с навязанным работодателем банком вынуждена добираться до ближайшего отделения десятки километров по разбитым дорогам.

«Отделений этого банка в ее городе нет, банкоматов – тоже, а рассчитаться картой на рынке и в немногочисленных продуктовых магазинах нельзя», - говорит Екатерина.

Таких историй в Украине масса. При этом, действующее законодательство теоретически уже позволяет украинцам самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты, как и в европейских странах, где понятия «зарплатный проект» не существует в принципе.

Видимо, власти страны, наконец, осознали неудобство сложившейся традиции решили избавить украинцев от зарплатного рабства.

На пути к свободе

Кабинет министров под занавес 2019 года снял ограничения относительно перечня банков, через которые украинцы могут получать выплаты заработной платы, пенсии или социальной помощи из бюджета. Тем самым были устранены основные нормативные препятствия на пути перехода граждан к свободному выбору банка для получения зарплат и соцвыплат.

«Отменяем зарплатное рабство. Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь. Теперь деньги можно будет получать на карточку любого банка», - прокомментировал решение премьер-министр Алексей Гончарук. В правительстве ожидают, что новый механизм полноценно заработает уже в этом году.

В основе этого механизма применение международного стандарта банковских счетов IBAN, на который украинские банки перешли с начала текущего года. Работодатель вместе с платежными документами будет подавать в банк ведомость с указанием номеров счетов работников, а банк будет переводить средства на указанные счета, даже если эти счета в других финансовых учреждениях.

Этот механизм изложен в проекте постановления Национального банка, обнародованного для общественного обсуждения, которое продлится до 10 марта. После этой даты, скорее всего, будет переходный период для доработки банками программного обеспечения, и здравствуй, новая реальность!

Проверка уровня готовности

В украинских компаниях к внедрению новаций готовы.

«Наши сотрудники и до этой инициативы могли переводить свою зарплату в любой банк, написав соответствующее заявление с указанием реквизитов», - прокомментировал УНИАН Иван Максюта, главный бухгалтер «Бритиш Американ Тобакко Украина» - международной компании с солидным штатом сотрудников.

По его словам, перечисление зарплаты в другой банк не влияет на срок ее выплаты, поскольку компания переводит такие платежи одновременно с выплатами зарплатного проекта.

Максюта отметил, что индивидуальные платежи «добавляют бухгалтерии работы», но таких примеров в компании немного, поскольку большинство устраивает выбранный работодателем банк.

Одобряют предстоящие нововведения и банкиры.

«Главное, что клиентам будет удобно и не нужно будет перебрасывать средства со счета на счет. Мы ждём, когда на уровне НБУ будет реализован реестр платежей в одном документе. Сейчас требуется отдельный платеж по каждому клиенту, что не очень удобно для бухгалтерии», - рассказала УНИАН Ирина Староминская, глава правления Universal Bank, на базе которого работает банк без отделений Monobank.

Благодаря новому механизму в банке ожидают притока клиентов, в настоящее время получающих зарплаты в других финучреждениях. И пока в банке не планируют устанавливать для таких клиентов дополнительные комиссии, рассчитывая распределять средства по счетам без особых усилий, автоматически.

Подводные камни

В целом одобряя отмену зарплатного рабства, банкиры предупреждают о сопутствующих рисках, включая возможную задержку платежей.

«Использование IBAN не означает автоматическое зачисление на платежную карту. IBAN - это счёт, который живет в системе банка. Платежи через IBAN идут через систему электронных платежей НБУ. А карта живет в процессинговых системах, и платежи по ней идут через процессинг. Деньги сначала зачисляются на счёт через операционный день банка по СЭП, а потом банк передаёт эту информацию в процессинг, и там обновляется остаток», - пояснила УНИАН директор департамента рисков «Юнекс Банка» Елена Домуз.

Она отметила, что задержка платежей возможна, если процессинг банка не работает в online-режиме. В частности, пока система электронных платежей (СЭП) НБУ доступна только в рабочие часы, но Нацбанк уже анонсировал ее перевод на круглосуточный режим с апреля.

Помимо регулятора, поработать над программным обеспечением придется и банкам. В частности, доработать системы удаленного обслуживания «клиент-банк» для внесения номеров IBAN в других банках при загрузке зарплатной ведомости.

Не смотря на все сложности, Домуз прогнозирует, что со временем зарплатные проекты исчезнут как банковский продукт, но прежде нужно решить вопрос автоматизации обмена данными между банками и компаниями.

«С внедрением IBAN все это может закончиться. Но перебивать номера счетов с бумаги в компаниях с тысячами наемных работников никто не будет. Пока не будет технологии предоставления данных клиента в электронном виде для внесения в систему, «рабства» не избежать», - прогнозирует банкир.

По ее словам, разработка такой технологии вполне по силам украинским банкам совместно с НБУ, но пока достойного варианта на рынке нет.

Бесплатное снятие налички может закончиться

Концептуально отмену зарплатного рабства поддерживают и в Европейской Бизнес Ассоциации, объединяющей свыше тысячи работающих в Украине международных компаний. В то же время, у экспертов ЕБА есть вопросы относительно практической реализации этой инициативы.

«На практике расчетный банк, который будет перечислять средства на указанные счета работников, будет нести сопутствующие расходы на обеспечение работы информационной системы и бэк-офиса. Соответственно, кто-то должен возмещать эти затраты - или работник, который захочет изменить зарплатный банк, или предприятие-работодатель», - прокомментировала УНИАН заместитель директора ассоциации Светлана Михайловская.

Она отметила, что банки с крупными зарплатными проектами инвестируют значительные средства в создание, развитие и обслуживание банкоматных сетей, потому при перераспределении базы клиентов вместе с отменой привязки работника к конкретному зарплатному банку следует пересмотреть подходы к бесплатному снятию наличности в банкоматах, чтобы не создавать неравных условий для участников банковского рынка.

«Это также важно и в контексте распространения концепции cashless, ведь на сегодня наличность все еще является более дешевым инструментом по сравнению с безналичными способами расчета», - добавила Михайловская.

Иными словами, если раньше ключевым преимуществом для работника при получении зарплаты в выбранном компанией банке было бесплатное получение наличности по карте, то с переходом в другой банк эта привилегия может исчезнуть.

Кроме того, любое решение предполагает ответственность. И получая свободу выбора банка для получения зарплаты, пенсии, сотрудник компании или пенсионер берет на себя ответственность за это решение и все сопутствующие риски. Как минимум, важно не ошибиться в выборе банка, чтобы он стал партнером на долгие годы, а не источником головной боли.

С другой стороны, отмена зарплатного рабства станет еще одним этапом взросления украинцев, шагом прочь от прижившихся в нашей стране совковых атавизмов и предрассудков, когда судьбы миллионов граждан и их денег решают дяди в высоких кабинетах, далеко не всегда умные и порядочные.

Ольга Гордиенко