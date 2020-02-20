Заплатят ли украинцы налоги с переводов по своим картам

Ольга Гордиенко

В украинском обществе, социальных сетях и средствах массовой информации разгорелось обсуждение темы возможности введения налогообложения переводов граждан с помощью банковских карт. Слухи о том, что такой налог то ли уже свалился на плечи бедных украинцев, то ли в ближайшее время в дополнение к другой напасти - китайскому коронавирусу свалится, активно распространяются в школьных родительских группах, соседских чатах, обсуждаются в магазинах и парикмахерских.

Якобы теперь банки будут передавать данные о переводах граждан в налоговую службу, которая будет штрафовать за неуплату налогов. Потому сознательным гражданам лучше задекларировать свои переводы и заплатить налоги. Осталось выяснить: какие именно и кому и как платить?

Согласно статистике Национального банка, на начало года в Украине на 37,3 миллиона населения свыше сорока миллионов активных платежных карт. По этим картам за прошлый год украинцы провели четыре миллиарда безналичных операций на общую сумму 1,8 триллиона гривень. И 42 процента этой суммы, или более чем 750 миллиардов гривень – переводы с карты на карту.

Огромная сумма, которая теоретически позволила бы перекрыть бюджетный дефицит с большим запасом, но на практике окончательно загнала бы расчеты украинцев в тень

Потенциальный объем подоходного налога и военного сбора с этой суммы по ставкам восемнадцать и полтора процента, соответственно, составляет более 140 миллиардов гривень. Огромная сумма, которая теоретически позволила бы перекрыть бюджетный дефицит с большим запасом, но на практике окончательно загнала бы расчеты украинцев в тень. И законодатели, надеюсь, это прекрасно понимают.

Правда в том, что информация об уже введенном или скором введении налогообложения переводов с карты на карту не соответствует действительности. Правила начисления и уплаты налогов в Украине регламентирует Налоговый кодекс, а он налогообложения карточных переводов не предусматривал и не предусматривает.

Согласно действующему законодательству, базой для начисления налогов, как и ранее, является доход. Этот доход, в частности, включает заработную плату, выручку от продажи недвижимости или автомобиля, полученные проценты по банковским вкладам. А не перевод c карты на карту с целью помочь близким, одолжить денег друзьям либо скинуться на корпоратив или коллективный подарок.

Соответствующие разъяснения обнародовала Государственная налоговая служба, где распространенную в интернете информацию о введении налога на карточные переводы назвали фейком.

В налоговой подчеркнули, что налогообложение осуществляется исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. То есть, при выплате зарплаты налоги перечисляются работодателем, при заключении договора купли-продажи недвижимости или автомобиля – в процессе оформления такой сделки у нотариуса, а при начислении процентов по вкладу – списываются банком с карты.

Что касается передачи данных банками налоговой службе, то в этом направлении в стране также ничего не изменилось. Налоговая, как и прежде, может по запросу получить информацию о наличии счетов граждан в банках, но для получения сведений о движении средств по таким счетам потребуется решение суда. Речь идет о миллиардах транзакций и сорока миллионов платежных карт. Обработать такой массив исков не по силам ни налоговой службе, ни украинским судам.

Потому мама, единожды продавшая через сервис бесплатных объявлений игрушки или пальтишко подросшего карапуза, вряд ли станет объектом преследования налоговой службы. Но если речь идет о предпринимательской деятельности, действующее законодательство в принципе не предусматривает использование карточных счетов физических лиц. В таком случае требуется открытие счета предпринимателя, уплата налогов и подача налоговой отчетности.

Можно только посоветовать нашим гражданам не поддаваться на фейки, сохранять спокойствие, но при этом не терять бдительности

Также стоит напомнить, что новые налоги на головы несчастных украинцев не могут упасть внезапно «с неба» темной ночью. Налогообложение в Украине может быть изменено исключительно решением Верховной Рады, а этот орган работает публично по своим установленным процедурам. То есть, информация о появлении идеи нового налога – в нашем случае на переводы средств по карточным счетам – в любом случае станет известна обществу задолго до вступления в силу законодательных изменений. Граждане страны будут иметь возможность среагировать на наступление государства на свои личные финансы.

Возникает законный вопрос: есть у правительства и парламента желание вводить налогообложение безналичных расчетов и вновь загонять экономику тень работы с наличкой? Последние годы мы видим курс в совершенно противоположном направлении: власти ищут стимулы для расширения объемов безналичных расчетов, отучая украинцев от привычки все оплаты проводить за кэш.

Можно только посоветовать нашим гражданам не поддаваться на фейки, сохранять спокойствие, но при этом не терять бдительности.

Ольга Гордиенко

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