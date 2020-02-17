Как экономическая политика Януковича чуть не угробила Украину

Возможно, со временем к нам придет более глубокое понимание причин, как этот калейдоскоп лиц и цепь событий привели к Революции достоинства 2013-2014 годов, Небесной сотне и продолжающейся пятый год войне путинской России против Украины.

Если будет стоять задача вспомнить о беглом четвертом президенте Украины Януковиче несколькими словам, то будет уместен следующий вывод: человек имел в своей жизни все или почти все, но захотел из-за жадности откусить кусок настолько большой, что подавился.

Все те случаи, когда за два десятка лет Виктора Федоровича в большой украинской политике я пересекался с ним – в ходе личных интервью, на встречах и различных мероприятиях – не покидал один вопрос: как этот ограниченный, малообразованный, наполненный комплексами человек мог подняться на вершину политического Олимпа Украины? И почему сорокамиллионная европейская страна приняла навязанные этим человеком коррупционные правила игры, повлекшие такие трагические последствия.

Интересен и анализ того, как бывший руководитель ничем не примечательной конторки под названием «Донецкавтотранс», получивший прозвище «завгар» (заведующий гаражом), с дипломом о заочном обучении в Донецком политехе в середине лихих 90-х годов XX века начал восхождение в украинскую власть и в последствии получил практически полный контроль над национальной политикой и экономикой?

Часть ответов на последний вопрос знает второй президент Украины Леонид Кучма и, очевидно, бывший главой его адмистрации Дмитрий Табачник, которые по совету кого-то очень убедительного со стороны рассмотрели в управленце третьего эшелона невидимые широкой аудитории «таланты» и назначили на должность заместителя главы Донецкой областной администрации, а затем и фактического хозяина крупнейшей индустриальной области страны.

По свидетельствам донецких журналистов, освещавших в те годы деятельность своей областной власти, новый губернатор Янукович поначалу имел большие проблемы с оформлением своих мыслей в слова, но, осознавая проблему, решил работать над собой, заставляя себя выступать перед представителями сми на регулярных брифингах. Он начал прогрессировать, развивая себя не только в качестве оратора.

Больше контроля, влияния и богатства

Скорее, не знания и глубина мысли, а политическое чутье, интуиция и напор позволили Януковичу стать вожаком набирающего веса донецкого клана, который на глазах приобретал черты олигархата.

Для этого он боролся за создание свободных экономических зон «Донбасс» и «Азов», что позволяло избранным местным бизнесменам минимизировать уплату налогов в госбюджет и открывало возможности практически бесконтрольного импорта, и отстаивал необходимость увеличения государственной поддержки угольной отрасли. В те годы практически любое принятие Верховной Радой закона о госбюджете сопровождалось ключевой дискуссией об увеличении расходов на поддержку набиравших политический и экономический вес угольных баронов. Донецкие практические всегда выходили из этой дискуссии победителями. Деньги из госбюджета выделяли, угольные генералы становились все богаче, а шахтеры продолжали пребывать в нищете.

Экономическая модель развития региона была предельно проста: Янукович с семьей, товарищами чиновниками и несколькими десятками приближенных бизнесменов, часть которых быстро выросла до масштабов олигархов, за несколько лет взяли под контроль все более-менее значимые промышленные активы Донбасса.

Они получили контроль частично публично, в процессе приватизации, или же по различным схемам, например, через аренду с выкупом «трудовыми коллективами предприятий». Однако, в любой демократической стране с развитой судебной системой все происходящее было бы названо коррупцией.

Бывший в начале «нулевых» годов главой Фонда госимущества Михаил Чечетов убеждал скептически настроенных журналистов, что получение избранными «отечественными бизнесменами» контроля над национальной экономикой – это важное для Украины «прогрессивное явление». В 2004 году этот чиновник продал двум «нужным людям» металлургический комбинат «Криворожсталь» за 800 миллионов долларов, который в последствии на повторном открытом конкурсе стоил уже 4,2 миллиарда долларов.

Зимой 2015 года этот человек, который уже в ипостаси одного из лидеров пропрезидентской фракции в Раде запомнился циничной фразой «развести оппозицию как котят», покончил с собой. К слову, дальнейшая история нашей страны наглядно показала, что третируемая в 2013 году и начале 2014 года режимом Януковича политическая оппозиция как раз и выражала мнение большинства населения страны.

Один из украинских политологов сравнил Донбасс времен «раннего Януковича» с динозавром, у которого большое тело, но маленькая головка. Но в какой-то момент донецким чиновникам и олигархам пришло осознание, что экономический вес можно трансформировать в политический, а политическая сила принесет новые материальные блага. На старте XXI века они контролировали в своем регионе все «командные высоты», включая энергетику, банковскую систему, крупную промышленность, транспорт, медиа. В последствии эта модель будет переноситься на всю Украину.

Ресурсом для команды «крепких донецких хозяйственников» стал родной Донбасс, для мобилизации электората которого начали использоваться лозунги региональной исключительности и недооцененности со стороны Киева. Акценты делались на отличиях с остальной частью страны, один из которых – русский язык и его защита от мнимых ущемлений – станет любимой фишкой политического проекта Януковича и компании – партии Регионов. В последствии, как мы знаем, эти лозунги найдут «творческое развитие» у Путина и его эфэсбешников, которым удалось разжечь на Донбассе пламя сепаратизма, переросшего в кровавую войну России с Украиной. Часть соратников Януковича предадут родину и пойдут служить новому хозяину.

Коррупция и олигархат

За годы управления Януковичем Донецкой областью была создана модель коррумпированного монополистического капитализма, в которой доступ к ресурсам был привилегией немногих приближенных к власти. Не случайно, самый богатый человек страны Ринат Ахметов, чья ныне многомиллиардная империя создавалась в 90-х годах, был на дружеской ноге с донецким губернатором Януковичем, который в последствии возглавил правительство Украины, а в начале 2010 года был избран четвертым президентом нашей страны.

Возглавив Украину, Янукович начал действовать по прошедшему обкатку в 90-х годах на Донбассе плану: взять контроль над ключевыми сферами и далее капитализировать успех по максимуму. Соратники бывшего президента, вернувшего решением Конституционного суда посту президента статус полноправного «хозяина страны», сейчас признают, что ошалевший от неожиданного подарка фортуны Виктор Федорович быстро «потерял берега» и сфокусировался на получении максимального удовлетворения от высокого статуса и невероятных доходов. Для этого человека открылись двери в страну чудес Эльдорадо с «золотыми батонами» и позолоченными унитазами.

Принципы экономической политики были незамысловаты: семья и приближенные олигархи должны получить контроль над всем, что стоило их внимания. За всем более мелким во всех регионах страны также могли прийти и приходили более мелкие «смотрящие от власти». Собственность отжимали лихо и нагло. Строптивых наказывали наездами силовиков с привлечением подконтрольных судов. Монополизм и рейдерство при попустительстве антимонопольных органов и при содействии правительства Николая Азарова достигло невиданных высот.

Экономический советник главы государства Януковича, первый заместитель главы президентской администрации Ирина Акимова летом 2010 года воодушевленно объясняла автору этих слов суть новой экономической политики власти: возобновление крупной приватизации и получение новой программы МВФ.

По факту все оказалось пшиком. Розовые мечты о программе Международного валютного фонда на 19 миллиардов долларов (!) быстро улетучились, так как кредиторы скоро раскусили суть режима Януковича. Из планов «крупной приватизации» команде донецких удалось продать, а, вернее, передать «в нужные руки» лишь национального оператора связи «Укртелеком».

В глазах общественности эта знаковая для эпохи Януковича приватизация имела черты анекдота. Пишущие на экономические темы журналисты изначально начали подозревать, что приватизацию «Укртелекома» задумали для передачи предприятия в руки Ахметова. В 2011 году на закрытых встречах в администрации президента с его главой Сергеем Левочкиным вопросы о реальном покупателе национального оператора связи были одним из любимых развлечений журналистов. Что на этот раз придумает глава администрации? Левочкин был стоек, изобретателен и ни разу не проговорился.

Как, возможно, помнят наши читатели, конкурс по продаже 93 процентов акций «Укртелекома» назначили в самый канун нового 2011 года, а через несколько недель Фонд госимущества назвал победителем малоизвестную компанию «ЕСУ». Одного из новых «собственников» с австрийским паспортом даже сумели убедить предстать перед журналистами. Этот человек не стал говорить о планах развития «Укртелекома», как и не назвал источники средств, которые «ЕСУ» использовала для покупки контроля над украинской компанией, но заверил, что в ближайшие три года не будет рассматривать вопрос о перепродаже. Через несколько месяцев тайное стало явным: группа Ахметова «СКМ» объявила о получении контроля над «Укртелекомом».

Банкротство и конец эпохи «крепких хозяйственников»

Как мы помним, управление страной «крепкими хозяйственниками» привело к тому, что на момент их изгнания в начале весны 2014 года в государственной казне осталась сотня тысяч гривень - сущие гроши для сорокамиллионной европейской страны.

Эти пацаны сумели даже разбазарить полученную за несколько недель до краха режима трехмиллиардную взятку от Путина, а искусственное поддержание валютного курса гривны привело к тому, что валютные запасы страны фактически растворились. Страна оказалась банкротом.

О роли личности Виктора Януковича с драматической истории Украины уже написаны десятки книг и будут еще написаны сотни. Возможно, со временем к нам придет более глубокое понимание причин, как этот калейдоскоп лиц и цепь событий привели к Революции достоинства 2013-2014 годов, Небесной сотне и продолжающейся пятый год войне путинской России против Украины с тысячами жертв.

Не будем забывать о ключевом значении экономики для общественной и политической жизни. Ведь именно плачевное состояние украинской экономики после кризиса 2008 года в условиях раздрая в демократическом лагере открыло двери для прихода Янковича с семьей и приближенными олигархами на столичные Печерские холмы. В предвыборный 2009 год украинская экономика упала на рекордные за предыдущие пятнадцать лет 15 процентов, а промышленное производство сократилось на 22 процента. Как тут не провести аналогию с мировым финансовым кризисом 1929 года и последовавшей Великой депрессией, давшей стимулы взращиванию в Германии ростков нацизма. Все это завершилось трагедией Второй мировой войны.

Но уроки истории нужны умным для того, чтобы делать из них выводы, а не заходить на очередной круг повторения ошибок. Времена и практики Януковича, его олигархической экономической модели, коррумпированной политической власти не должны повториться. Но так будет лишь в том случае, если правоохранители вместо имитации не начнут системного и эффективного расследования преступлений режима беглого экс-президента, а суды не начнут от имени народа Украины карать за преступления. Очевидно, что без давления гражданского общества и без нашего личного участия в оздоровлении и модернизации страны ничего не получиться.

Юрий Куликов