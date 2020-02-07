Украине в этом году нужно свыше $9 миллиардов для оплаты валютных долгов

В то же время, потребность госбюджета в финансировании на погашение и обслуживание долгов снизится до 9,9% ВВП.

Потребность только в валютных средствах на выплату долговых обязательств Украины с учетом обслуживания валютного долга в 2020 году превышает 9 млрд долл. США.

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Как говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора, в текущем году, как и в прошлом, нашей стране предстоят значительные выплаты по долговым обязательствам.

В то же время, Нацбанк прогнозирует снижение потребности государственного бюджета Украины в финансировании на погашение и обслуживание долгов по отношению к ВВП до 9,9% с 11,7% в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 млрд долл., или на 7,7%, до 84,36 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за год сократился на 170,17 млрд грн, или на 7,8%, - до 1,998 трлн грн.

На начало текущего года отношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП составило 50%.