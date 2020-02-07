Стало известно, сколько платят в бюджет норковые фермы

В сфере создано 1 500 рабочих мест – преимущественно в сельской местности.

Ежегодно от отечественных ферм по выращиванию норки в бюджеты разных уровней поступает более 30 миллионов гривен. При этом, экспорт приносит до 70 миллионов долларов валютной выручки, сообщает Ассоциация звероводов Украины.

По информации Ассоциации, в отрасли создано 1 500 рабочих мест – преимущественно в сельской местности, поскольку именно там расположены норковые фермы, что является предохранителем от трудовой миграции украинцев и создает для них достойные условия работы дома.

Председатель Ассоциации Владимир Федина говорит, что средняя заработная плата в отрасли – 12 - 16 тысяч гривен.

«Украине очень выгодные норковые фермы. Это и большие налоги, и рабочие места, и современные европейские высокотехнологичные производства, в которые уже инвестировано свыше 100 миллионов долларов, – говорит председатель Ассоциации Владимир Федина. – Это обычное животноводство. Украинское законодательство определяет, что норки – это сельскохозяйственные животные, такие как свиньи, коровы, кролики и куры.

Главное, по его словам, - не верить видеострашилкам из интернета, они не имеют ничего общего с правдой и цивилизованным производством. Убой животных проводят единственным разрешенным способом, гуманным и безболезненным, который прописан регламентом Совета ЕС ЕС № 1099/2009 от 24.09.2009 года. Животных усыпляют охлажденным, очищенным газом, при этом они не испытывают боли и страданий.

Все тушки утилизируются на специализированных заводах, где из них делают ценную протеинами мясокостную муку. А норковый жир используют в косметике, потому что он имеет уникальные, очень ценные свойства» - сообщил председатель Ассоциации.

Также он добавил, что на норковых фермах категорически запрещается использовать формальдегиды, тяжелые металлы, консерванты и любые химикаты, поскольку весь товар экспортируется в Европейский союз на международные аукционы. А по их правилам, использование любых химикатов при обработке - строго запрещено.

Также в Ассоциации рассказали о выгодах от разведения норок для украинских птицеводов и рыбхозов. Отмечается, что норки питаются отходами их производства, и норковая отрасль заплатила птицефабрикам и рыбозаводам 253 млн грн. То есть, вместо того, чтобы платить за утилизацию отходов, птицеводы и рыбники заработали 385 млн грн. благодаря чему курятина становится дешевле, подчеркнули в Ассоциации.

Отмечается, что гной из норковых ферм активно покупают аграрии - это ценное органическое удобрение, которое частично заменяет использование химических удобрений.

Эксперты говорят, что разведение норок – одна из самых прибыльных отраслей.

«Сегодня судьба Украины в мировом норководстве – всего 1%. Но наш потенциал позволяет смело рассчитывать минимум на 10%», – заявил Алексей Скороход, эксперт Всеукраинского аграрного совета.

«В Украине зарегистрировано более 10 норковых ферм, но реально работают 4. И они дают такие огромные – более 30 миллионов гривен – поступления в бюджет. Все разговоры о вероятном запрете выращивания норки – это лукавство, спекуляция и нанесение вреда интересам Украины». – подчеркнул он.

Отмечается, что производство меха разрешено в 22 странах Европы, а также в США, Канаде, Китае, России и Беларуси. Безоговорочный лидер - крошечная Дания. Там действует 1400 норковых ферм. В Польше работает 600 норковых ферм, в Украине - лишь 10.

По словам эксперта, с января 2019 года действует система сертификации ВелФур, которая оценивает благосостояние животных по 12 показателям: здоровье животных, их поведение, условия содержания. Оценивается, как они живут, питаются, выражают ли положительные и отрицательные эмоции, какие взаимоотношения между животными и людьми, которые работают на звероферме.

«Все норковые фермы проверяются трижды в год, – рассказывает Владимир Федина, - без соблюдения стандартов здесь никуда. Мех выращенных норок в Украине не продается. Его отправляют на аукцион в Данию, где его и реализуют».