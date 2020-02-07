Британия решила снять с России часть санкций

Британия отменит ряд торговых санкций против России.

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.

Соответствующее заявление опубликовано Департаментом международной торговли на сайте правительства.

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В список российских товаров, с которых, как ожидается, будут сняты антидемпинговые пошлины, вошли: алюминиевая фольга, ферросилиций, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводная арматура из железа и стали, мочевина и нитрат аммония. Также в перечне указаны товары, с которых пошлины сняты не будут.

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 31 января. Соединенное Королевство осуществило Brexit спустя три с половиной года после проведения референдума.